Le premier ministre annonce la présentation d'excuses concernant le MS Saint Louis

OTTAWA, le 8 mai 2018 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a annoncé aujourd'hui qu'il présentera des excuses officielles à la Chambre des communes pour ce qui est arrivé au MS Saint Louis et à ses passagers.

Le 13 mai 1939, le MS Saint Louis a quitté l'Allemagne transportant près de 1 000 passagers, dont 907 Allemands juifs qui cherchaient désespérément un refuge pour échapper à la persécution. Les réfugiés juifs à bord du navire se sont vus refuser l'entrée à Cuba, le premier arrêt du navire, puis à nouveau aux États-Unis et, enfin, au Canada, en raison de notre politique d'immigration discriminatoire « un, c'est encore trop » en vigueur à l'époque. Les réfugiés ont été obligés de retourner en Europe, où bon nombre d'entre eux ont été envoyés dans des camps de concentration. En tout, 254 de ces passagers ont été assassinés durant l'Holocauste.

Le premier ministre a fait cette annonce dans le cadre de son allocution lors du gala du 30e anniversaire de la Marche des vivants. La Marche des vivants est un programme éducatif annuel qui permet aux étudiants de se rendre au camp de concentration et d'extermination d'Auschwitz-Birkenau. Ce voyage est l'occasion de rendre hommage aux survivants et aux victimes de l'Holocauste, ainsi que de souligner la force et la résilience de la communauté juive.

« Lorsque le Canada a refusé l'asile aux 907 Allemands juifs à bord du MS Saint Louis, nous avons laissé tomber non seulement ces passagers, mais aussi leurs descendants et leur communauté. La présentation d'excuses à la Chambre des communes ne réécrira pas ce chapitre honteux de notre histoire. Ces excuses ne pourront pas ramener ceux dont la vie a été volée, ni réparer les vies brisées par cette tragédie. Cependant, nous avons la responsabilité commune de reconnaître cette réalité difficile, d'en tirer des leçons, et de continuer à nous dresser contre l'antisémitisme tous les jours. C'est ainsi que nous donnerons un sens au voeu solennel : "Plus jamais". Je suis impatient de présenter ces excuses à la Chambre des communes. »

-- Le très hon. Justin Trudeau, premier ministre du Canada

