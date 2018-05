La Presse annonce son intention d'adopter une structure sans but lucratif - Power Corporation ne sera plus propriétaire de La Presse







MONTRÉAL, le 8 mai 2018 /CNW Telbec/ - Le président de La Presse, M. Pierre-Elliott Levasseur, annonce l'intention de La Presse d'adopter une structure sans but lucratif qui bénéficiera d'une contribution financière de l'ordre de 50 millions de dollars de la part de Power Corporation.



Ce changement de structure nécessitera l'abrogation d'une disposition d'une loi privée adoptée en 1967 qui régit la propriété de La Presse. La nouvelle structure sera mise en place dans les meilleurs délais, une fois la disposition législative abrogée, selon l'issue du processus législatif.

Dès lors, Power Corporation ne sera plus propriétaire de La Presse et n'aura plus aucun lien avec la structure à but non lucratif mise en place. De façon pratique, une Fiducie d'utilité sociale sera constituée. L'acte de Fiducie sera rendu public au moment de sa constitution.

Une fois la nouvelle structure mise en place, tout profit éventuellement généré par les opérations, toute aide gouvernementale et tout argent recueilli auprès de donateurs, seront consacrés aux opérations de La Presse dans le but ultime de produire une information de qualité, la plus accessible possible.

La nouvelle structure se veut une approche moderne adaptée aux réalités des médias écrits. La contribution de 50 millions de dollars de Power Corporation permettra à La Presse de réaliser de façon ordonnée son plan de développement stratégique et de réunir les conditions essentielles pour élargir la base de ses appuis au gouvernement fédéral, aux grands donateurs, aux fondations, aux annonceurs et au grand public. La Presse pourra ainsi poursuivre sa mission qui est de produire une information de qualité, rigoureuse et fiable et de favoriser la diversité d'opinions dans le respect des idées et des personnes.

Les géants américains que sont Facebook et Google accaparent aujourd'hui près de 80 % des revenus publicitaires numériques au Canada. La Presse souhaite ardemment que le gouvernement fédéral mette en oeuvre, dans les plus brefs délais, son intention exprimée au dernier budget de supporter financièrement les médias écrits par le biais, entre autres, de concepts de philanthropie, en plus d'une aide directe à ces derniers pour leur permettre de poursuivre leur mission, essentielle à une saine démocratie.

Dans le cadre du changement de structure, Power Corporation est également disposé à mettre en place, avec la collaboration des syndicats, un mécanisme afin de conserver sous sa charge les obligations passées des régimes de retraite sur une base de continuité des affaires. Cela aura, entre autres, pour conséquence de réduire les charges financières futures de La Presse tout en étant à l'avantage des retraités et des employés actifs et inactifs qui ont accumulé des rentes jusqu'à la date de la mise en place de la nouvelle structure.

M. Levasseur a tenu à exprimer les sentiments suivants : « Je tiens à remercier Power Corporation et plus particulièrement André Desmarais et les membres de sa famille pour l'appui indéfectible dont ils ont fait preuve au cours des 50 dernières années envers La Presse et ses artisans. Je ne peux qu'avoir une pensée particulière pour l'oeuvre que feu Paul Desmarais père a bâtie. André Desmarais démontre encore aujourd'hui l'estime de sa famille envers notre institution en s'associant, pour une ultime fois en tant que propriétaire, au choix mûrement réfléchi de la direction de La Presse de favoriser l'adoption d'une structure à but non lucratif et en dotant cette dernière d'une contribution majeure de 50 millions de dollars de Power Corporation ».

Les grandes lignes de la nouvelle structure et de la vision d'avenir de La Presse ont été présentées aujourd'hui à l'ensemble de ses employés lors d'une rencontre qui se déroulait au Palais des Congrès de Montréal.

La Presse emploie 585 personnes et dispose d'une des plus importantes salles de rédaction au Canada. Ses activités se regroupent sous La Presse +, LaPresse.ca et La Presse Mobile. Chaque jour, 260 000 tablettes consultent l'édition de La Presse + pour une durée moyenne de 40 minutes par jour. Le site LaPresse.ca est mensuellement fréquenté par 3,4 millions de visiteurs. Chaque mois, les différentes plateformes de La Presse rejoignent 63 % des adultes francophones au Québec. Fondée il y a 130 ans, La Presse offre une information complète, objective et rigoureuse dans de multiples domaines comme la politique, l'économie, la consommation, la culture, le sport et le divertissement pour n'en nommer que quelques-uns.

