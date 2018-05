La Ligne d'écoute d'espoir pour le mieux-être des Premières Nations et des Inuits est maintenant offerte en ligne, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7







L'élargissement des services de counseling permet un accès en tout temps, par téléphone et par clavardage

OTTAWA, le 8 mai 2018 /CNW/ - Le gouvernement du Canada appuie le mieux-être mental des Premières Nations et des Inuits grâce à des ressources qui leur sont destinées, comme les services de counseling de qualité et adaptés sur le plan culturel offerts par la Ligne d'écoute d'espoir pour le mieux-être des Premières Nations et des Inuits.

Services aux Autochtones Canada est heureux d'annoncer que les services de la Ligne d'écoute d'espoir pour le mieux-être des Premières Nations et des Inuits, accessibles 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, ont été élargis pour offrir des services de counseling en santé mentale et d'intervention d'urgence au moyen de séances de clavardage.

De nombreuses personnes, en particulier les jeunes, sont plus à l'aise d'utiliser Internet et des appareils portables pour accéder aux services et demander de l'aide. Le clavardage est la prochaine étape en ce qui concerne l'accès à des services de counseling en santé mentale et d'intervention d'urgence de qualité et adaptés sur le plan culturel.

La Ligne d'écoute d'espoir pour le mieux-être a été établie comme ressource précise pour permettre aux Premières Nations et aux Inuits d'obtenir en tout temps (24 heures sur 24, 7 jours sur 7) des services de counseling adaptés sur le plan culturel. Le counseling par téléphone est offert en français et en anglais de même qu'en cri, en ojibwé et en inuktitut, sur demande. Les séances de clavardage sont actuellement offertes en français et en anglais, et on explore la possibilité de les offrir en langues autochtones, suivant le lancement de ce nouveau service.

La Ligne d'écoute d'espoir pour le mieux-être est accessible par téléphone, au 1?855?242-3310, ou par l'entremise des séances de clavardage :

« Les séances de clavardage favorisent l'accès des Premières Nations et des Inuits à la Ligne d'écoute d'espoir pour le mieux-être, qui leur permet d'obtenir des services de counseling en santé mentale et d'intervention d'urgence adaptés sur le plan culturel. Il n'y a pas de santé sans santé mentale, et notre gouvernement est heureux de contribuer à accroître l'accessibilité à ce service, de même qu'à d'autres programmes de santé mentale, en collaboration avec des partenaires autochtones provenant de collectivités partout au pays. »

L'honorable Jane Philpott, M.D., c.p., députée

Ministre des Services aux Autochtones

La Ligne d'écoute d'espoir pour le mieux-être des Premières Nations et des Inuits est accessible par téléphone, au 1?855?242-3310, ou en ligne, au moyen du nouveau service de counseling par clavardage : www.hopeforwellness.ca (EN), ou www.espoirpourlemieuxetre.ca (FR).

La ligne d'écoute est financée dans le cadre de l'investissement de 69 millions de dollars annoncé en juin 2016 par le gouvernement du Canada afin d'offrir un soutien immédiat et ciblé visant à favoriser le mieux-être mental des collectivités autochtones.

Le gouvernement du Canada verse plus de 350 millions de dollars par année pour répondre aux besoins en mieux-être mental des collectivités inuites et des Premières Nations.

Depuis octobre 2016, la Ligne d'écoute d'espoir pour le mieux-être des Premières Nations et des Inuits a reçu près de 4 000 appels.

