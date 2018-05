Services aux Autochtones Canada annonce les lauréats du Prix d'excellence en soins infirmiers de 2018







Célébration des contributions exceptionnelles à la santé et au bien-être des Premières Nations et des Inuits

OTTAWA, le 7 mai 2018 /CNW/ - Au Canada, les infirmiers et infirmières sont essentiels à l'amélioration du système de santé du pays. En offrant des soins primaires et intensifs de haute qualité et en faisant la promotion de la santé et de la prévention des maladies, ils contribuent grandement à l'amélioration de la santé de tous les Canadiens.

Le 7 mai marque le début de la Semaine nationale des soins infirmiers. Aujourd'hui, Don Rusnak, secrétaire parlementaire, au nom de l'honorable Jane Philpott, ministre des Services aux Autochtones, a reconnu les trois lauréats du Prix d'excellence en soins infirmiers de cette année, dans le cadre d'une cérémonie organisée par Services aux Autochtones Canada :

Lyrithe Villeneuve , une infirmière chevronnée du centre de santé Ungava Tulattavik, qui, depuis 42 ans, travaille dans le Nord afin d'améliorer la santé et le bien-être des Inuits.

, une infirmière chevronnée du centre de santé Ungava Tulattavik, qui, depuis 42 ans, travaille dans le Nord afin d'améliorer la santé et le bien-être des Inuits. Bodiene Dusson, une infirmière en santé communautaire au sein de la Première Nation des Saulteaux, qui collabore avec les intervenants du système de santé provincial afin d'améliorer les services offerts dans la communauté.

Cheryl Yost , une infirmière relevant de la Direction générale de la santé des Premières Nations et des Inuits, qui travaille au centre de soins infirmiers de Sandy Lake , situé en milieu éloigné, dans le nord de l' Ontario , et qui s'emploie à changer l'expérience du système de santé pour les membres des Premières Nations.

Dans le cadre de cette cérémonie annuelle organisée à Ottawa, les prix sont remis à trois membres du personnel infirmier de première ligne afin de reconnaître leur travail exceptionnel dans la prestation de soins de santé aux communautés inuites et des Premières Nations, et les remercier de leurs efforts soutenus et leur dévouement à l'égard de leur profession. Les lauréats, mis en candidature par leurs pairs, ont montré leur engagement envers la pratique infirmière en faisant preuve de jugement, de professionnalisme et de leadership, et en valorisant la diversité.

Nous profitons tous de l'aide et des soins offerts par le personnel infirmier. Aujourd'hui, prenez le temps de remercier un infirmier ou une infirmière pour la différence qu'il fait dans nos vies.

Citations

« Cette année, les lauréats du Prix d'excellence en soins infirmiers ont fait preuve d'un dévouement extraordinaire envers leur profession et la prestation de soins de santé de qualité aux communautés inuites et des Premières Nations. Félicitations et merci à Lyrithe Villeneuve, Bodiene Dussion et Cheryl Yost pour leur engagement remarquable et leurs contributions exceptionnelles à l'amélioration des soins de santé autochtones au Canada. »

L'honorable Jane Philpott, M.D., c.p., députée

Ministre des Services aux Autochtones

Liens connexes

Prix d'excellence en soins infirmiers (Services aux Autochtones Canada)

Prix annuel d'excellence en soins infirmiers de 2018 - Appel de mises en candidature

SOURCE Affaires autochtones et du Nord Canada

Communiqué envoyé le 7 mai 2018 à 13:57 et diffusé par :