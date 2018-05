Santé Canada lance des consultations sur un cadre de soins palliatifs







La consultation en ligne durera 68 jours.

OTTAWA, le 7 mai 2018 /CNW/ - Bien des Canadiens atteints de maladies qui menacent leur vie souhaitent rester autonomes et recevoir les soins dont ils ont besoin dans le milieu de leur choix. Pour ce faire, il est essentiel d'améliorer l'accès aux soins palliatifs dans une variété de cadres, y compris à la maison.

Santé Canada a lancé aujourd'hui une consultation publique sur un cadre de soins palliatifs au Canada. Ce cadre contribuera à améliorer l'accès aux soins palliatifs et servira de point de référence dans l'ensemble des administrations qui permettra de cerner les possibilités, de combler les lacunes et de mettre en commun des pratiques prometteuses. Les Canadiens et les parties intéressées sont invités à faire connaître leur point de vue en ligne jusqu'au 13 juillet 2018.

Cette consultation apporte un complément au rôle de chef de file pris par le gouvernement fédéral, qui a mobilisé les provinces et les territoires par l'intermédiaire de l'énoncé de principes communs sur les priorités partagées en santé, et à son engagement à améliorer l'accès aux soins à domicile, palliatifs et en milieu communautaire en investissant 6 milliards de dollars sur 10 ans à cette fin. Un meilleur accès aux soins à domicile, palliatifs et en milieu communautaire permettra de réduire le nombre de patients qui sont à l'hôpital, mais qui préféreraient recevoir du soutien et des soins à la maison.

Au cours des prochains mois, le gouvernement consultera directement les provinces, les territoires, les fournisseurs de soins palliatifs, les personnes malades, les soignants et d'autres experts. Les commentaires reçus lors de ces consultations serviront à élaborer le cadre de soins palliatifs, qui sera présenté au Parlement d'ici au 13 décembre 2018.

Le gouvernement du Canada se réjouit à l'idée de travailler en collaboration avec les gouvernements provinciaux et territoriaux et avec les intervenants de tous les niveaux pour améliorer la qualité et l'accessibilité des soins palliatifs au Canada.

« Les Canadiens qui ont besoin de soins palliatifs devraient pouvoir les obtenir au moment où ils en ont besoin et à l'endroit de leur choix. Nous avons hâte d'entendre les points de vue à l'échelle du pays pendant la période où nous élaborons un cadre visant à améliorer l'accès aux soins palliatifs au Canada. »

L'honorable Ginette Petitpas Taylor

Ministre de la Santé

Dans le budget de 2017, le gouvernement du Canada a alloué un financement ciblé de 6 milliards de dollars sur 10 ans aux provinces et aux territoires pour améliorer l'accès aux services de soins à domicile, y compris aux soins palliatifs. Le gouvernement poursuit sa collaboration avec chacune des administrations afin d'élaborer et de conclure des accords bilatéraux. Ces accords détaillent la façon dont ces fonds fédéraux ciblés pour les soins à domicile - y compris les soins palliatifs - seront investis dans chaque administration.

a alloué un financement ciblé de 6 milliards de dollars sur 10 ans aux provinces et aux territoires pour améliorer l'accès aux services de soins à domicile, y compris aux soins palliatifs. Le gouvernement poursuit sa collaboration avec chacune des administrations afin d'élaborer et de conclure des accords bilatéraux. Ces accords détaillent la façon dont ces fonds fédéraux ciblés pour les soins à domicile - y compris les soins palliatifs - seront investis dans chaque administration. Les provinces et les territoires se sont engagés à travailler avec l'Institut canadien d'information sur la santé pour établir un ensemble ciblé d'indicateurs communs pour mesurer les progrès et faire part aux Canadiens des améliorations globales dans l'accès aux soins à domicile et en milieu communautaire, y compris les soins palliatifs.

Grâce aux investissements fédéraux ciblés, certains domaines des soins palliatifs continuent d'être améliorés, notamment en ce qui concerne la détermination des pratiques exemplaires à l'échelle nationale, l'accroissement de la capacité de recherche et l'offre de soutien aux soignants. Par exemple, il a été annoncé le 12 février 2018 que des fonds seraient versés à Pallium Canada pour capitaliser sur le succès de son programme Les essentiels de l'approche palliative (LEAP) et stimuler la capacité des professionnels de la santé à offrir des soins palliatifs dans l'ensemble du pays.

Soins palliatifs

Loi relative au cadre sur les soins palliatifs au Canada (site en anglais seulement)

Participez à la consultation

