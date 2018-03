Le Bar Playground dans Griffintown, refus de la demande d'autorisation







MONTRÉAL, le 2 mars 2018 /CNW Telbec/ - Les élus de l'arrondissement du Sud-Ouest ont refusé la demande d'usage conditionnel en vertu du Règlement sur les usages conditionnels pour « l'usage débit de boissons alcooliques » du Bar Playground situé 1384, rue Notre-Dame Ouest dans Griffintown, dans le cadre d'un conseil d'arrondissement extraordinaire tenu le 2 mars.

Conséquences du refus de la demande

La décision rendue par les élus implique que les exploitants seront contraints de cesser leurs activités dans le local actuel. La Régie des alcools, des courses et des jeux sera alors avisée de la décision de l'arrondissement. L'établissement devra se relocaliser. L'arrondissement proposera une démarche d'accompagnement afin de trouver des solutions à une relocalisation de leurs activités ailleurs sur le territoire.

Historique des événements

Rappelons que le bar Playground avait reçu en avril 2017 un permis de transformation et un certificat d'autorisation d'usage pour « débit de boissons alcooliques » afin d'aménager les lieux et d'y exploiter un bar. L'arrondissement s'était vu dans l'obligation de révoquer le certificat le 19 octobre pour non-conformité à la règlementation. Par ailleurs, de nombreuses plaintes de résidents relatives au bruit excessif et d'incivilités ont été déposées depuis l'été et jusqu'à récemment.

Une lettre de sensibilisation a été transmise aux propriétaires du bar le 10 août lui demandant de remédier à la situation puisque l'établissement est adjacent à un bâtiment résidentiel dont le rez-de-chaussée est occupé par des logements.

Une demande d'usage conditionnel a été soumise par les propriétaires à l'arrondissement le 5 décembre dernier et une rencontre a eu lieu entre les deux parties. Les exploitants ont proposé d'effectuer une démarche de médiation auprès des riverains. Le bilan de la démarche a été acheminé à l'arrondissement le 28 février 2018.

Évaluation de la demande

Les critères d'évaluation pour les demandes d'un certificat d'autorisation d'usage pour « débit de boissons alcooliques » inscrit au Règlement sur les usages conditionnels (RCA10 22016) doivent rencontrer certaines conditions : la complémentarité et la compatibilité avec le milieu, la présence à moins de 10 mètres de l'accès et des fenêtres du bâtiment résident voisin, la présence des fumeurs, le bruit généré par les activités et la quiétude du milieu environnant.

