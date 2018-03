Déclaration du premier ministre du Canada à l'occasion de Holi







OTTAWA, le 2 mars 2018 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante à l'occasion de Holi :

« Aujourd'hui, nous nous joignons aux communautés hindoues au Canada et à travers le monde pour célébrer Holi, connue également sous le nom de Festival des couleurs.

« Holi marque la fin de l'hiver et le début du printemps. Pour célébrer, familles et amis se rassembleront pour chanter, danser, déguster des mets délicieux, allumer des feux de joie et s'asperger les uns les autres de poudres et de peintures de couleurs vives.

« Cette occasion est une fête joyeuse, mais Holi est également un moment idéal pour réfléchir aux notions traditionnelles du bien et du mal, et au triomphe final de la lumière sur l'obscurité. C'est également une occasion de renouveler ou de renforcer les liens d'amitié, et de nous tourner vers l'année qui vient avec optimisme et espoir.

« Holi est célébrée aussi bien par les Hindous que par les non-Hindous dans de nombreuses régions du monde, notamment ici au Canada. Ces célébrations nous rappellent que notre diversité est notre plus grande force. Aujourd'hui, nous prenons un moment pour reconnaître les énormes contributions que les Canadiens de confession hindoue apportent à notre pays, et nous réaffirmons notre engagement à bâtir un Canada plus fort, plus prospère et plus inclusif.

« Au nom de notre famille, Sophie et moi souhaitons un festival rempli de joie, de bonheur et de couleurs à tous ceux qui célèbrent Holi.

« Holi Hai! »

