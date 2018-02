Près de 70 individus impliqués - Les agents de protection de la faune mettent fin à d'importantes activités de braconnage au Saguenay







SAGUENAY, QC, le 28 févr. 2018 /CNW Telbec/ - Les agents de protection de la faune du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs ont mis fin ce matin aux pratiques illégales de plusieurs groupes d'individus qui sévissaient au Saguenay-Lac-Saint-Jean, sur les glaces de la rivière Saguenay et dans les secteurs de La Baie, de Chicoutimi et de la ville d'Alma.

C'est à la suite d'une enquête que les agents ont pu réunir suffisamment de preuves pour mettre fin aux activités illégales des individus concernés. Les faits reprochés concernent des captures illégales d'éperlans arc-en-ciel ainsi que la vente et l'achat de ces poissons. Les principales infractions reprochées sont les suivantes :

Vente illégale de poissons;

Achat illégal de poissons;

Possession de quantités de poissons supérieures au contingent quotidien.

Opération Marée montante

L'opération Marée montante a mobilisé 95 agents assistés de l'escouade canine de la Protection de la faune du Québec. Actuellement, près de 70 personnes sont visées par cette opération et plus de 75 chefs d'accusation sont actuellement comptabilisés. S'ils sont reconnus coupables, les individus impliqués sont passibles d'amendes pouvant atteindre plus de 175 000 $. Onze perquisitions ont été réalisées au Saguenay et au Lac-Saint-Jean, notamment dans la ville de Saguenay, secteur de La Baie, et dans les municipalités de Saint-Fulgence, de Jonquière, de l'Ascension-de-Notre-Seigneur, ainsi qu'à Alma, à Roberval et à Saint-Gédéon. Des articles de pêche, une cabane de pêche et plusieurs milliers de poissons ont été saisis jusqu'à maintenant.

Importance de la collaboration de la population

Les citoyens sont invités à poursuivre leur collaboration en signalant tout acte de braconnage ou geste allant à l'encontre de notre patrimoine faunique ou de ses habitats à S.O.S. Braconnage au 1 800 463-2191, par Internet au mffp.gouv.qc.ca/faune/sos-braconnage/index.jsp ou au bureau de la protection de la faune le plus près (mffp.gouv.qc.ca/nousjoindre/nousjoindre-regions.jsp). L'information demeure confidentielle.

