La part de la science dans le budget fédéral de 2018 représente un pas de plus vers l'élimination des maladies du coeur et de l'AVC







L'intensification du financement de la recherche stimule les innovations qui ont un impact tangible sur la santé et la qualité de vie de la population

OTTAWA, le 27 févr. 2018 /CNW/ - Coeur + AVC salue l'engagement renouvelé envers la science annoncé par le gouvernement fédéral dans le cadre de son budget pour 2018, notamment l'investissement de 1,7 milliard de dollars sur cinq ans dans le financement de la recherche fondamentale ainsi que des organismes subventionnaires comme les Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC). Coeur + AVC félicite le gouvernement fédéral aussi pour l'enveloppe de 1,3 milliard consacrée au financement de l'infrastructure de recherche.

« La recherche alimente les idées qui catalysent le progrès en prévention, en soins et en rétablissement, rappelle Yves Savoie, chef de la direction national de Coeur + AVC. L'investissement en recherche et en science annoncé aujourd'hui saura stimuler l'écosystème de l'innovation et montrer clairement la voie à une nouvelle génération de chercheurs, dont les idées et le savoir propulsent les découvertes qui amélioreront la santé et la qualité de vie de nos concitoyens. »

Les découvertes en santé ont grandement amélioré la santé cardiaque et cérébrale de la population ces dix dernières années. Or, les maladies du coeur et l'AVC demeurent parmi les principales causes d'hospitalisation et de décès au pays.

« Les maladies du coeur et l'AVC continuent de faucher une vie toutes les sept minutes au pays, et leurs répercussions bouleversent profondément la vie des personnes atteintes, mais aussi celle de leur famille, fait remarquer M. Savoie. L'annonce d'aujourd'hui témoigne de la volonté du gouvernement fédéral de faire progresser la science et ainsi de rendre possibles des découvertes de pointe susceptibles de déboucher sur des traitements vitaux. Coeur + AVC se réjouit de poursuivre sa collaboration avec le gouvernement, les IRSC et d'autres partenaires pour améliorer la santé de la population et préserver la vie. »

Coeur + AVC appuie les autres mesures annoncées aujourd'hui pour promouvoir la santé et prévenir les maladies :

L'investissement dans l'égalité des genres, notamment en augmentant les possibilités de financement et en éliminant les obstacles empêchant les chercheuses de diriger des travaux.

La mise sur pied d'un conseil consultatif sur la mise en oeuvre d'un régime national d'assurance-médicaments.

L'investissement supplémentaire de 18 millions de dollars par année pour la Stratégie fédérale de lutte contre le tabagisme, et une augmentation de la taxe sur le tabac de 1 $ par cartouche, des mesures qui appuieront les efforts visant à réduire et à prévenir le tabagisme au sein de la population. Ce dernier demeure le risque principal de décès prématuré au pays, entraînant la mort de plus de 45 000 personnes chaque année.

Les investissements dans les services de soins de santé, les infrastructures d'approvisionnement en eau, la collecte de données de santé publique et l'engagement auprès des communautés autochtones. Ces investissements reflètent l'engagement du gouvernement et représentent un pas de plus pour combler l'écart en santé entre les populations autochtones et non autochtones.

L'investissement pour encourager l'activité physique grâce à ParticipACTION. Cette mesure sera particulièrement bénéfique pour la santé en général si elle est appuyée par d'autres initiatives qui favorisent un mode de vie sain, comme la stratégie en matière de saine alimentation.

