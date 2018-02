Budget fédéral 2018 - Les municipalités du Québec restent sur leur faim







QUÉBEC, le 27 févr. 2018 /CNW Telbec/ - La Fédération québécoise des municipalités (FQM) est déçue du peu de mesures et d'investissements pour les municipalités dans ce 3e budget du ministre des Finances du Canada, M. Bill Morneau.

«?C'est un budget famélique pour le milieu municipal. On ne voit aucun nouvel investissement dans les fonds d'infrastructures. Il n'y a aucune indication qui démontre l'engagement du gouvernement fédéral à conclure rapidement les ententes bilatérales avec le Québec et à matérialiser l'utilisation des différents fonds d'infrastructures?», a déploré Jacques Demers, le président de la FQM. D'ailleurs, la Fédération regrette qu'aucune entente bilatérale n'a encore été signée depuis les annonces du budget de l'an dernier.

En ce qui concerne la téléphonie cellulaire à large bande, la FQM considère que les investissements de 100 millions sur cinq ans, dont une partie servirait à l'envoi de satellites en basse altitude, sont bien insuffisants pour combler les besoins des municipalités.

Dans les points positifs de ce budget, la FQM salue la création du Fonds du leadership pour une économie à faibles émissions de carbone, dont les investissements de 260 millions visent la mise en place de pratiques innovantes et la modernisation des équipements dans les milieux agricole et forestier. De plus, l'aide annoncée pour renouveler le réseau des ports maritimes permettra notamment de consolider la digue du port de Sainte-Thérèse-de-Gaspé. Le montant de 191 millions réservé pour la protection de l'industrie forestière permettra également de soutenir et d'assurer la pérennité de nombreux emplois dans nos régions.

«?Avec ces mesures ciblées, M. Morneau sauve les meubles. Maintenant, ce gouvernement doit impérativement s'entendre avec le gouvernement du Québec afin de conclure des ententes bilatérales qui respecteront les besoins et l'autonomie des municipalités?», a conclu le président de la FQM.

