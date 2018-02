La Commission de la santé mentale du Canada se réjouit des nouveaux investissements fédéraux pour étudier l'impact de la consommation du cannabis







OTTAWA, le 27 févr. 2018 /CNW/ - La Commission de la santé mentale du Canada (CSMC) se réjouit des investissements 10 millions de dollars sur cinq ans proposés par le gouvernement du Canada dans le budget de 2018 afin d'étudier l'impact de la consommation de cannabis sur la santé mentale de la population canadienne.

Il subsiste des inquiétudes légitimes, surtout en ce qui a trait aux jeunes qui fument de la marijuana, et cet investissement de 10 millions de dollars représente une occasion historique d'évaluer de façon responsable la légalisation du cannabis et la réglementation qui l'entoure.

La CSMC est par ailleurs heureuse de constater que le Centre canadien sur les dépendances et l'usage de substances (CCDUS) recevra un financement similaire pour mener ses propres recherches sur la consommation de cannabis au Canada.

Le budget de 2018 tient compte des besoins en santé mentale des premiers intervenants et des détenus sous responsabilité fédérale. Ce faisant, le gouvernement fédéral maintient son engagement envers la santé mentale et la CSMC demeure un partenaire unique et un conseiller digne de confiance dans ce domaine.

La CSMC est reconnaissante de l'engagement continu du gouvernement du Canada envers la santé mentale et le bien-être de la population canadienne, et il lui tarde de travailler en collaboration afin de concrétiser le plan d'action du gouvernement.

