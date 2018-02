Conférence Women4Climate - La mairesse Valérie Plante se joint aux maires et mairesses pour promouvoir le rôle des femmes dans la lutte contre les changements climatiques







MEXICO, le 26 févr. 2018 /CNW Telbec/ - La mairesse de Montréal, Valérie Plante, a participé à la deuxième conférence Women4Climate, organisée par C40 à Mexico. Cette conférence réunissait des maires et des mairesses, des chefs d'entreprises et d'autres acteurs de partout à travers le monde qui sont engagés dans la lutte pour le climat et la création de communautés plus durables et inclusives. Les thèmes de la conférence incluaient la qualité de l'air, la résilience climatique, l'innovation et l'inclusion sociale. En plus de prendre la parole lors d'un panel intitulé Solving climate change through business and entrepreneurship, la mairesse a participé à une série de rencontres bilatérales avec ses homologues.

« Comme première femme mairesse de Montréal, je me suis engagée à faire de la mobilité durable, de l'environnement et du développement durable, mes priorités, en plus de voir à l'inclusion de davantage de femmes dans les sphères décisionnelles. Dans cette démarche, je m'appuie sur une équipe d'experts composée notamment de femmes qui occupent des fonctions clés dans ces dossiers à la Ville. Ensemble, nous poursuivons la mise en oeuvre d'un ambitieux plan afin que Montréal réduise, d'ici 2020, ses émissions de gaz à effet de serre de 30 % comparativement au niveau de 1990. Je remercie la maire de Paris, Anne Hidalgo, pour cette invitation à échanger sur les meilleures pratiques mondiales en matière de lutte contre les changements climatiques », a déclaré la mairesse Valérie Plante.

Dans le cadre du panel intitulé Solving climate change through business and entrepreneurship, la mairesse a identifié l'entrepreneuriat au féminin comme un solide levier de croissance. Elle a souligné qu'en plus d'offrir un environnement d'affaires sain et concurrentiel, Montréal soutient la création d'entreprises et voit augmenter le nombre de femmes parmi les dirigeantes d'entreprises montréalaises. Elle a également souligné des innovations de la Ville en matière de transport durable, dont l'ajout de 300 autobus hybrides au réseau de transport collectif montréalais d'ici 2020.

Montréal s'engage dans un programme de mentorat mondial

La mairesse a profité de cette mission à Mexico pour annoncer l'engagement de Montréal dans un programme de mentorat dédié aux femmes. Cette initiative du réseau C40 vise à contribuer à l'émergence de la prochaine génération de leaders du climat par le biais d'un partage de connaissances et d'expériences. Montréal emboîte ainsi le pas à d'autres métropoles internationales, comme Paris et Mexico.

« Le leadership et la participation des femmes sont essentiels pour résoudre cet enjeu global. Aussi, je suis fière d'annoncer que Montréal lance un programme de mentorat Women4Climate dans le cadre de C40. À travers ce réseau, nous souhaitons soutenir et encourager cette nouvelle génération de femmes leaders engagées en les mettant en relation avec des élues, des femmes du milieu des affaires, des organisations internationales et la société civile. Ensemble, nous poursuivrons cet ambitieux plan vers la création d'une ville plus sécuritaire, saine et verte », a affirmé la mairesse Valérie Plante.

Congrès mondial ICLEI 2018

La mairesse Valérie Plante a profité de son passage à Mexico pour inviter les participants de la conférence C40 au Congrès mondial ICLEI 2018, qui se déroulera à Montréal du 19 au 22 juin 2018. C'est à cette occasion que les participantes montréalaises du programme de mentorat Women4Climate seront dévoilées. Pour en savoir plus : worldcongress2018.iclei.org

