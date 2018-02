Parc national de Plaisance et centre touristique du Lac-Simon - Un investissement de 3,85 M$ dans les infrastructures







PLAISANCE, QC, le 26 févr. 2018 /CNW Telbec/ - Le député de Papineau, M. Alexandre Iracà, au nom du ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs, M. Luc Blanchette, et la directrice du parc national de Plaisance, Mme Isabelle Croteau, au nom du président-directeur général de la Sépaq, M. John Mackay, annoncent des investissements totalisant 3,85 M$ au parc national de Plaisance et au centre touristique du Lac-Simon.

« Le gouvernement du Québec investit dans les infrastructures de ces établissements afin d'en optimiser le potentiel et de permettre à la population québécoise de tirer le maximum de son expérience sur ces territoires exceptionnels. Le parc national de Plaisance et le centre touristique du Lac-Simon sont des bijoux dont il faut prendre soin », a déclaré le ministre Blanchette.

« Non seulement ces travaux contribueront à stimuler l'économie de notre région, ils permettront aussi de consolider deux produits d'appel touristique forts ainsi que des emplois en Outaouais», a commenté le député Alexandre Iracà.

« La Sépaq se donne pour mission de connecter les gens à la nature afin qu'ils bénéficient des impacts positifs de la vie en plein air sur leur santé. Le parc national de Plaisance et le centre touristique du Lac-Simon sont des endroits de choix pour profiter de tout ce que la nature a de mieux à offrir », a souligné

la directrice Isabelle Croteau.

Parc national du Plaisance : l'expérience client améliorée

Les investissements de 1,75 million $ au parc national de Plaisance permettront une mise à niveau des infrastructures du camping, dont son système d'eau potable. Celui-ci sera dorénavant raccordé au réseau d'aqueduc municipal de Plaisance grâce à un tuyau lesté qui traversera la baie de la Pentecôte sur 1,4 km. Cela assurera la qualité de l'eau offerte aux visiteurs.

Le parc profitera de l'occasion pour réaménager le secteur de la piscine. L'ancienne pataugeoire sera transformée en jeux d'eau modernes et attrayants pour le grand bonheur des tout-petits et de leurs parents, qui pourront en profiter plus tôt et plus tard en saison.

Des travaux seront aussi effectués sur les sentiers plus vulnérables aux eaux printanières. Certains seront reconstruits sur pilotis alors que d'autres seront surélevés. On veut ainsi assurer un accès dès l'ouverture de la saison pour les visiteurs qui se hâtent de venir observer les quelque 250 espèces d'oiseaux qui nichent dans le parc en cette importante période de migration.

La tour d'observation du secteur Thurso, aux abords du marais Perras, sera aussi reconstruite. Plus de la moitié de la superficie du parc national de Plaisance est composée d'eau et de milieux humides. La tour d'observation offre un point de vue incontournable pour les amateurs d'ornithologie.

Enfin, l'entrée principale du parc, du côté du village de Plaisance, sera également réaménagée en 2019 afin de rendre le parc plus facilement accessible aux visiteurs.

Centre touristique du Lac-Simon : un nouveau secteur de camping

Du côté du centre touristique du Lac-Simon, une somme de 2,1 millions $ sera investie. Cela rendra possible l'aménagement d'un nouveau secteur de camping d'une trentaine d'emplacements pour les véhicules récréatifs, à proximité du secteur de la plage.

Une collaboration avec la municipalité de Duhamel permettra l'utilisation d'un chemin municipal pour accéder directement à ce nouveau secteur.

Le poste d'accueil sera rénové et agrandi afin d'améliorer l'efficacité du service à la clientèle pendant toute la durée du séjour.

Plaisance Lac-Simon Investissement 1,8 M$ 2,1 M$ Emplois directs, indirects et induits 17 21 PIB 1,5 M$ 1,8 M$ Revenus fiscaux et parafiscaux 0,3 M$ 0,3 M$

