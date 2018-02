Classé 3e plus grand fournisseur de serveurs au monde, Supermicro étend son siège social basé dans la Silicon Valley







Le nouveau bâtiment baptisé Building 22 vient étendre le siège social basé aux États-Unis dédié à l'ingénierie, à la fabrication et aux services de Supermicro, afin de soutenir la poursuite de la croissance rapide de la société

SAN JOSE, Californie, 26 février 2018 /PRNewswire/ -- Super Micro Computer, Inc. (NASDAQ : SMCI) leader mondial en solutions informatiques, de stockage et de mise en réseau, ainsi qu'en technologies d'informatique écologique pour les entreprises, a annoncé aujourd'hui avoir étendu son siège social basé dans la Silicon Valley pour atteindre plus de deux millions de pieds carrés d'installations dans le cadre de l'inauguration de son nouveau bâtiment baptisé Building 22.

Le siège social inclut les départements d'ingénierie, de fabrication et de service clients, ce qui fait de Supermicro l'unique fournisseur de systèmes de niveau un à bâtir ses serveurs dans la Silicon Valley et à travers le monde. Supermicro est classé troisième plus grand fournisseur de systèmes de serveurs au monde (Source : IDC). Parallèlement à l'activité de solutions de marque utilisée dans le cadre du classement, Supermicro dessert également de grands clients FEO et intégrateurs de systèmes, et a expédié plus d'1,2 million d'unités en 2017.

Ce tout dernier bâtiment est le deuxième d'un total de cinq installations que la société prévoit de bâtir sur la propriété de 36 acres anciennement détenue par San Jose Mercury News. En outre, la société continue d'étendre ses autres installations à travers le monde.

« Le fait de réunir nos équipes de conception, d'ingénierie, de fabrication et de services toutes ici sur notre campus de la Silicon Valley confère à Supermicro l'agilité lui permettant de répondre rapidement aux toutes dernières technologies du secteur, ainsi qu'aux besoins et exigences uniques de nos clients, ce qui constitue un avantage majeur que nous possédons par rapport à la concurrence », a déclaré Charles Liang, président et PDG de Supermicro. « À l'heure où notre activité continue d'augmenter rapidement avec plus d'1,2 million de systèmes de serveurs et de stockage expédiés à l'échelle mondiale l'an dernier, l'augmentation de notre capacité et de nos facultés de production est indispensable à la poursuite de notre croissance rapide. L'ouverture du Building 22, ainsi que l'ouverture de deux nouvelles installations sur notre campus technologique de Taïwan, nous fournit la capacité supplémentaire ainsi que les capacités plug and play d'intégration au niveau des racks nous permettant d'être en mesure de fournir le meilleur service possible à nos clients d'entreprise, de centres de données, de canaux et de cloud. »

« Nous sommes ravis de constater qu'un leader innovant, durable et axé sur la communauté tel que Supermicro continue d'investir et de croître à San Jose, et nous lui souhaitons la poursuite de son succès aujourd'hui et pour les années à venir ! » a déclaré Sam Liccardo, maire de San Jose.

« La Corporation for Manufacturing Excellence (Manex) souhaite féliciter Supermicro pour la poursuite de sa croissance grâce à son excellence en termes de conception et d'ingénierie », a déclaré Gene Russell, président et PDG de Manex. « Ses investissements en matière de main-d'oeuvre, d'installations physiques et d'équipements sont indispensables à l'écosystème de la Silicon Valley, ainsi qu'à sa clientèle internationale. Manex, en tant que membre de réseau du NIST Manufacturing Extension Partnership, ainsi que du réseau CMTC California, est fière de compter parmi les partenaires de Supermicro. »

Travaillant en étroite collaboration avec des partenaires clés tels qu'Intel, Supermicro exploite ses forces en matière de conception et d'ingénierie afin de montrer la voie grâce à des innovations technologiques de serveurs et de stockage commercialisées pour la première fois sur le marché. La société propose la plus large gamme de solutions avancées de serveurs et de stockage du secteur, qui comprend les célèbres gammes de produits BigTwintm et SuperBlade®, et fournit une intégration au niveau des racks dotée de capacités de racks plug and play.

