/R E P R I S E -- Invitation aux médias - Conférence de presse - La vérité qui dérange les Libéraux!/

Invitation aux médias - Conférence de presse - La vérité qui dérange les Libéraux!







Imperial Tobacco se fait refuser le droit de parole par les Libéraux dans le cadre de la dernière journée des consultations publiques sur le projet de loi S-5

MONTRÉAL, le 23 févr. 2018 /CNW Telbec/ - Les représentants des médias sont invités à une conférence de presse où Imperial Tobacco Canada, le plus important fabricant de produits de tabac au Canada, s'adressera aux représentants de la presse et présentera le contenu du message qu'elle espérait livrer aux membres du Comité permanent de la santé de la Chambre des communes chargé d'étudier le projet de loi S-5 - Loi modifiant la Loi sur le tabac, la Loi sur la santé des non-fumeurs et d'autres lois en conséquence.

Cette démarche s'avère nécessaire à la suite du refus du gouvernement libéral de permettre à Imperial Tobacco d'exprimer publiquement son opinion et de répondre aux questions des membres du parlement dans le cadre des audiences publiques du Comité permanent de Santé Canada sur le projet de loi S-5, qui se termineront le lundi 26 février sur la Colline du Parlement.

M. Éric Gagnon, directeur des affaires générales et externes, Imperial Tobacco Canada, en profitera pour souligner les incohérences dans l'approche du gouvernement vis-à-vis de l'industrie du tabac par rapport à celle du cannabis.

M. Gagnon sera ensuite à la disposition des journalistes pour répondre à leurs questions.

Date : lundi 26 février 2018 Heure : 11 h Lieu : Salle Charles Lynch

Édifice du Centre, Colline du Parlement

(une accréditation de la Galerie de presse parlementaire est requise)



R.S.V.P.: Joanne Lépine / Paul Vaillancourt III

Torchia Communications

514 288-8290, postes 216 / 243

jlepine@torchiacom.com / paulv@torchiacom.com

