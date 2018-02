Québec injectera jusqu'à 4 millions de dollars pour permettre la création du Parc des Sommets de Bromont







BROMONT, QC, le 25 févr. 2018 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec octroie à la Ville de Bromont une subvention maximale de 4 millions de dollars afin de compléter le montage financier pour l'acquisition des terrains privés du projet du Parc des Sommets de Bromont. Par sa contribution, il rend possible la réalisation d'un projet hautement soutenu par les citoyens et partenaires régionaux qui assurera la protection d'un milieu naturel de grand intérêt et l'accès au site pour la population. Ce projet poursuit à la fois des objectifs récréotouristiques et de conservation.

C'est ce que vient d'annoncer la ministre déléguée à la Réadaptation, à la Protection de la jeunesse, à la Santé publique et aux Saines habitudes de vie et ministre responsable de la région de la Montérégie, Mme Lucie Charlebois, au nom de la ministre du Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, Mme Isabelle Melançon, et au nom de la ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de la Mauricie, Mme Julie Boulet.

D'une superficie de 150 hectares, le parc naturel qui sera créé par la ville et les partenaires régionaux constitue un milieu de grande valeur écologique qui sera voué à la conservation tout en étant accessible à la population grâce à un réseau de sentiers d'environ 34 kilomètres. En plus de compléter le montage financier pour l'acquisition des terrains de ce futur parc, la contribution gouvernementale permettra également de doter les lieux d'infrastructures récréotouristiques de qualité, dont un pavillon d'accueil et une halte-refuge-économusée de l'érable.

« Le gouvernement du Québec veille avec soin à la préservation de milieux naturels de grande valeur comme le Parc des Sommets de Bromont, où la nature regorge de paysages et d'habitats hors du commun. C'est pourquoi il participe aujourd'hui, aux côtés de plusieurs personnes et organismes, à la protection de ce site. Grâce à cette subvention, la protection de ce milieu naturel d'exception est assurée, au grand bénéfice de la population actuelle comme des générations futures. »

Isabelle Melançon, ministre du Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques

« La région touristique des Cantons-de-l'Est est une destination de choix pour les amateurs de plein air. Afin de soutenir celle-ci ainsi que toutes les régions touristiques dans leur progression, le Québec a mis en place des stratégies visant à renforcer ses secteurs prioritaires. La Stratégie de mise en valeur du tourisme de nature et d'aventure en fait partie. Celle-ci mise sur le développement de produits originaux et distinctifs qui permettra à nos régions de se démarquer de la concurrence. Je suis d'avis que ce projet contribuera à l'atteinte de cet objectif. »

Julie Boulet, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de la Mauricie

« La population de la Montérégie, ses élus et des organismes de la société civile se sont mobilisés pour la sauvegarde du territoire où sera créé le Parc des Sommets de Bromont. Aujourd'hui, c'est le gouvernement du Québec qui ajoute sa pierre à la réalisation de ce projet des plus importants pour la qualité de vie de la région, et j'en suis très fière. Nous profiterons toutes et tous de cet espace naturel rempli de vie. »

Lucie Charlebois, ministre déléguée à la Réadaptation, à la Protection de la jeunesse, à la Santé publique et aux Saines habitudes de vie et ministre responsable de la région de la Montérégie

« À Tourisme Cantons-de-l'Est, nous nous réjouissons de pouvoir contribuer pour un montant de 80 000 $ à la réalisation du parc des Sommets de Bromont par l'entremise de l'Entente de partenariat régional en tourisme (EPRT) des Cantons-de-l'Est. Le Parc des Sommets est tout à fait en lien avec notre axe de développement du produit plein air. Il viendra enrichir l'offre de randonnée pédestre et d'activités du secteur de Bromont. Nous saluons les promoteurs et la population qui ont su se mobiliser pour convaincre les différents paliers de gouvernements de contribuer à la réalisation de ce magnifique projet. »

Jean-Michel Ryan, président de Tourisme Cantons-de-l'Est

Le site ciblé comporte une vallée formée par les sommets des monts Spruce et Bernard, les plus hauts sommets du massif du mont Brome . Ce secteur est reconnu comme un milieu naturel de haut intérêt écologique : massif boisé peu fragmenté, érablières matures peu perturbées, écosystème forestier exceptionnel, concentration remarquable d'espèces floristiques menacées ou vulnérables, présence de milieux humides et de petits cours d'eau, etc.

. Ce secteur est reconnu comme un milieu naturel de haut intérêt écologique : massif boisé peu fragmenté, érablières matures peu perturbées, écosystème forestier exceptionnel, concentration remarquable d'espèces floristiques menacées ou vulnérables, présence de milieux humides et de petits cours d'eau, etc. La contribution gouvernementale s'établit comme suit : jusqu'à 2,4 millions de dollars du ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, un montant de 1 589 900 $ du ministère du Tourisme dans le cadre du Programme de soutien aux stratégies de développement touristique, volet 3 - Appui à la Stratégie de mise en valeur du tourisme de nature et d'aventure, ainsi que 80 000 $ dans le cadre de l'Entente de partenariat régional en tourisme (EPRT) des Cantons-de-l'Est, mieux connue sous le vocable Fonds de développement de l'offre touristique des Cantons-de-l'Est, et dans le cadre duquel le ministère du Tourisme réalise des investissements conjointement avec Tourisme Cantons-de-l'Est, en fonction des priorités régionales.

