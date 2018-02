Le gouvernement du Canada prend des mesures pour combattre l'itinérance à Prince George (Colombie-Britannique)







PRINCE GEORGE, BC, le 23 févr. 2018 /CNW/ - Le gouvernement du Canada verse du financement qui aidera à prévenir et à réduire l'itinérance à Prince George, en Colombie-Britannique. La secrétaire parlementaire du ministre du Commerce international et la députée de West Vancouver-Sunshine Coast-Sea to Sky Country, Pam Goldsmith-Jones, a annoncé l'investissement aujourd'hui au nom du ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, l'honorable Jean-Yves Duclos.

À titre d'entité communautaire responsable de Prince George, United Way of Northern British Columbia est responsable de la gestion de projet et de l'administration des fonds versés dans le cadre du volet Collectivités désignées de la Stratégie des partenariats de lutte contre l'itinérance. L'organisme reçoit environ 2,2 millions de dollars pour appuyer des projets locaux à l'échelle de la ville qui aident à prévenir et à réduire l'itinérance.

« Le gouvernement du Canada est conscient du besoin pressant de prévenir et de réduire l'itinérance au Canada. Les investissements dans les collectivités du Canada ne visent pas seulement à créer de bons emplois et à favoriser une croissance économique; ils visent aussi à renforcer les collectivités et à donner à tous les Canadiens la possibilité de se bâtir une vie meilleure. »

- L'honorable Jean-Yves Duclos, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social

« Je suis heureuse que nous aidions United Way of Northern British Columbia à offrir du soutien à la collectivité pour répondre aux besoins locaux. Grâce à des projets comme celui-ci, les personnes vulnérables sans abri seront dirigées vers des programmes et des services de soutien dont elles pourraient avoir besoin. »

- Pam Goldsmith-Jones, secrétaire parlementaire du ministre du Commerce international et députée de West Vancouver-Sunshine Coast-Sea to Sky Country

« Lors du dénombrement ponctuel d'avril 2016, on a compté 205 vrais sans-abri. Nous savons qu'il y a un nombre important de sans-abri invisibles, dont le dénombrement ponctuel ne tenait pas compte. Nous avons l'intention de trouver une façon de compter les sans-abri invisible et les personnes qui dorment chez des connaissances. Ces chiffres sont généralement beaucoup plus élevés durant la période estivale. »

- Roberta Squire, MBA, directrice générale, United Way of Northern British Columbia

Afin de permettre à davantage de Canadiens d'avoir accès à un logement sécuritaire, adéquat et abordable, le gouvernement a récemment lancé la Stratégie nationale sur le logement. On s'attend à ce qu'elle aide des milliers de ménages canadiens dans le besoin à trouver un logement adéquat, convenable et abordable.

Dans le cadre de la Stratégie nationale sur le logement, dans le budget de 2017, le gouvernement a annoncé un investissement de 2,2 milliards de dollars sur 10 ans afin de réduire l'itinérance au moyen d'une Stratégie des partenariats de lutte contre l'itinérance élargie et renouvelée.

Le budget de 2016 prévoyait une somme additionnelle de 111,8 millions de dollars sur deux ans, à compter de 2016-2017, pour la Stratégie des partenariats de lutte contre l'itinérance. Ce nouvel investissement s'ajoutait à l'investissement existant de près de 600 millions de dollars sur cinq ans (de 2014 à 2019).

Depuis le 1er avril 2014, la Stratégie des partenariats de lutte contre l'itinérance aidé plus de 6 000 Canadiens sans abri ou susceptibles de le devenir à commencer des études, plus de 6 500 à entreprendre une formation professionnelle, plus de 5 000 à trouver un emploi à temps plein et plus de 5 300 à trouver un emploi à temps partiel, de même qu'aidé plus de 38 000 personnes à trouver un logement plus stable.

Stratégie des partenariats de lutte contre l'itinérance

Stratégie des partenariats de lutte contre l'itinérance

La Stratégie des partenariats de lutte contre l'itinérance est un programme communautaire unique qui vise à prévenir et à réduire l'itinérance en offrant un financement et des services de soutien directs à 61 collectivités désignées dans toutes les provinces et tous les territoires.

La Stratégie appuie les projets communautaires et affecte les fonds en conséquence; les collectivités peuvent ainsi investir dans des approches éprouvées qui réduisent l'itinérance à l'échelle locale. Les fonds versés sont affectés directement aux priorités de la collectivité, qui sont établies lors d'un processus de planification communautaire auquel prennent part des représentants de tous les ordres de gouvernement, des intervenants communautaires et des représentants des secteurs privé et bénévole. Plusieurs volets de financement permettent d'atteindre les objectifs de la Stratégie.

Volets de financement régionaux

La majeure partie du financement offert dans le cadre de la Stratégie des partenariats de lutte contre l'itinérance est affecté à l'échelle régionale dans le cadre de trois volets de financement :

Collectivités désignées

Itinérance dans les collectivités rurales et éloignées (collectivités non désignées)

Itinérance chez les Autochtones

Ces volets visent à répondre aux besoins locaux des personnes sans abri et des personnes vulnérables à l'itinérance. Ils sont destinés à aider ces personnes à trouver un logement stable et à le conserver.

Volets de financement nationaux

Les trois volets de financement nationaux appuient l'élaboration d'approches permettant de lutter contre l'itinérance et de mieux comprendre la population sans abri à l'échelle du pays en favorisant une meilleure cueillette de données, et à mettre des biens immobiliers fédéraux excédentaires à la disposition d'organismes qui prévoient les utiliser pour combattre l'itinérance. Les trois volets de financement nationaux sont les suivants :

