Prince George reçoit la désignation de zone franche et bénéficie d'un investissement dans le secteur des technologies propres

La désignation de zone franche et un investissement dans les technologies propres aideront les entreprises à accroître leurs exportations et à créer des emplois pour la classe moyenne.

PRINCE GEORGE, BC, le 23 févr. 2018 Les petites et moyennes entreprises de Prince George bénéficieront de nouveaux emplois et de nouvelles possibilités d'affaires à la suite de deux annonces faites aujourd'hui, la première concernant l'obtention par Prince George de la désignation de centre de zone franche et la seconde à propos d'un investissement dans le secteur des technologies propres.

L'obtention par la Ville de la désignation de zone franche a été annoncée aujourd'hui au Wood Innovation and Design Centre par Pamela Goldsmith-Jones, secrétaire parlementaire du ministre du Commerce international, au nom de l'honorable Navdeep Bains, ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique et ministre responsable de Diversification de l'économie de l'Ouest Canada.

Le centre de zone franche positionnera le Nord de la Colombie-Britannique à titre de carrefour de commerce international et attirera de nouveaux investisseurs grâce à son emplacement stratégique en Amérique du Nord de même qu'à son accès direct aux États-Unis et à sa solide assise manufacturière pour attirer de nouveaux investisseurs.

La secrétaire parlementaire Goldsmith-Jones a aussi annoncé un investissement fédéral de 335 566 dollars pour aider la Ville de Prince George à établir une grappe de technologies propres. Cette aide financière sera administrée par Diversification de l'économie de l'Ouest Canada.

La désignation de Prince George en tant que centre de zone franche et cet investissement dans les technologies propres s'inscrivent dans les priorités du gouvernement du Canada visant à aider les entreprises à accroître leur capacité concurrentielle sur les marchés internationaux et dans les chaînes de valeur mondiales. Ces deux initiatives soutiennent en outre le Plan pour l'innovation et les compétences du gouvernement, dont l'objectif est de créer des emplois bien rémunérés pour la classe moyenne.

Faits en bref

Comptant une population de plus de 70 000 habitants, Prince George est la plus grande ville d'une des régions à la croissance la plus rapide du Canada .

est la plus grande ville d'une des régions à la croissance la plus rapide du . La main-d'oeuvre qualifiée de la ville et son secteur des entreprises diversifié offrent toute une gamme de possibilités en matière d'investissements dans de nouvelles entreprises de tous les secteurs économiques en voie d'expansion.

Prince George est le centre d'approvisionnement et de services d'une région de plus de 320 000 habitants, et ce, pour les entreprises et l'industrie ainsi qu'en matière de transport, de santé, d'éducation et de culture.

est le centre d'approvisionnement et de services d'une région de plus de 320 000 habitants, et ce, pour les entreprises et l'industrie ainsi qu'en matière de transport, de santé, d'éducation et de culture. Soixante-dix pour cent de toutes les dépenses en immobilisations envisagées dans l'ensemble de la Colombie-Britannique visent le Nord de la province.

Une grappe désigne une zone d'activité commerciale au sein de laquelle se regroupent de grandes et petites entreprises et d'autres acteurs du réseau de l'innovation pour attirer davantage d'investissements étrangers au Canada . Cette zone permet de créer des avantages en matière de chaîne d'approvisionnement, d'accroître la collaboration et de stimuler la concurrence et la spécialisation des entreprises.

Citations

« À titre de nation commerçante, le Canada reconnaît la forte interrelation entre les échanges commerciaux et des emplois bien rémunérés. Nous sommes fiers d'accorder à Prince George la désignation de zone franche et de soutenir son secteur des technologies propres, car nous savons qu'un environnement propre et une économie forte vont de pair. L'annonce d'aujourd'hui illustre l'engagement de notre gouvernement à créer des emplois bien rémunérés pour la classe moyenne, à stimuler l'économie et à protéger l'environnement. »

- Pamela Goldsmith-Jones, secrétaire parlementaire du ministre du Commerce international

« En tant que carrefour de transport important et l'une des villes de taille moyenne ayant la croissance la plus rapide au Canada, Prince George est bien positionnée pour diversifier et élargir ses relations commerciales afin de créer un plus grand nombre de bons emplois dans le Nord. Grâce à notre plus récente mission en Asie, à l'assistance en matière de développement de l'exportation au profit de petites et moyennes entreprises et au renforcement des capacités au moyen d'accélérateurs technologiques et d'autres programmes, votre gouvernement provincial continuera d'appuyer Prince George à travers les possibilités stimulantes découlant de l'annonce d'aujourd'hui. »

- L'honorable George Chow, ministre d'État du Commerce

« J'aimerais exprimer au nom de l'ensemble du conseil municipal notre reconnaissance envers le gouvernement du Canada qui, avec cette désignation, fait de Prince George la zone franche la plus à l'Ouest du Canada. Nous remercions aussi le gouvernement de la Colombie-Britannique pour son engagement et son soutien dans ce dossier. Une zone franche locale donnera à nos entreprises un accès à d'importants programmes de promotion du commerce, ce qui les aidera à accroître leur compétitivité sur la scène internationale. Le conseil municipal remercie aussi le gouvernement du Canada de son investissement dans le développement des technologies propres ici, dans le Nord de la Colombie-Britannique. Le renforcement de notre secteur des technologies propres aidera Prince George à mettre au point de nouveaux produits et services technologiques respectueux de l'environnement, aussi bons pour notre économie que pour l'environnement. Enfin, le conseil aimerait souligner l'excellent travail de la Division du développement économique de la Ville qui a permis la concrétisation de ces deux objectifs. »

- Lyn Hall, maire, Ville de Prince George

