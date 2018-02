Le gouvernement du Canada loue un terrain fédéral à L'Hôpital d'Ottawa pour le nouveau Campus Civic







Fournir un endroit où construire un nouvel hôpital moderne

OTTAWA, le 23 févr. 2018 /CNW/ - Le gouvernement du Canada est fier de jouer un rôle dans le cadre de cette initiative d'envergure qui améliorera les services de soins de santé dans les collectivités de la région de la capitale nationale et qui enrichira des travaux de recherche de renommée mondiale.

L'honorable Catherine McKenna, ministre de l'Environnement et du Changement climatique et députée d'Ottawa?Centre, au nom de l'honorable Carla Qualtrough, ministre des Services publics et de l'Approvisionnement (SPAC), ainsi que Katherine Cotton, présidente du Conseil des gouverneurs de L'Hôpital d'Ottawa, ont signé aujourd'hui un bail foncier d'une durée de 99 ans avec L'Hôpital d'Ottawa. L'Hôpital construira le nouveau Campus Civic sur quelque 20 hectares d'un terrain fédéral situé le long de l'avenue Carling et la promenade Prince of Wales.

Cette transaction immobilière a été réalisée grâce à l'appui et à la collaboration d'Agriculture et Agroalimentaire Canada et de la Commission de la capitale nationale. Les efforts de collaboration ont facilité le rôle de Services publics et Approvisionnement Canada (SPAC) dans l'organisation des terrains de chaque ministère en vue de la signature de ce bail.

Citations

« Notre gouvernement est très heureux de transférer le terrain de l'ancien édifice Sir-John-Carling, situé au centre-ville d'Ottawa, à L'Hôpital d'Ottawa qui compte y aménager le nouveau Campus Civic. Les résidents d'Ottawa et des collectivités avoisinantes continueront ainsi d'avoir accès à un établissement de santé et de recherche ultramoderne. Je suis fière du fait que ce projet soit possible grâce à la collaboration entre tous les ordres de gouvernement. »

L'honorable Catherine McKenna, ministre de l'Environnement et du Changement climatique et députée d'Ottawa?Centre, au nom de l'honorable Carla Qualtrough, ministre des Services publics et de l'Approvisionnement

« De concert avec les trois ordres de gouvernement et notre collectivité, nous planifierons et érigerons un établissement de santé de calibre mondial qui sera, pour les générations à venir synonyme de soins de pointe. »

Katherine Cotton

Présidente du Conseil des gouverneurs de L'Hôpital d'Ottawa

« Ce contrat de location constitue une première étape vers la mise en place d'un nouveau centre de santé de classe mondiale à Ottawa. J'aimerais remercier le gouvernement du Canada pour son soutien à ce projet important pour notre ville et ses résidents. La Ville d'Ottawa maintient son engagement à collaborer avec le gouvernement fédéral, le gouvernement ontarien, l'Hôpital d'Ottawa et nos autres partenaires pour veiller à ce que le nouveau Campus Civic devienne un modèle d'évolution des soins de santé. »

Jim Watson

Maire d'Ottawa

Les faits en bref



La valeur nominale du bail foncier d'une durée de 99 ans signé avec L'Hôpital d' Ottawa est de 1 $ par année.

est de 1 $ par année. SPAC, qui gère l'aliénation de bon nombre d'immeubles du gouvernement fédéral, a travaillé en étroite collaboration avec les principaux intervenants, y compris Agriculture et Agroalimentaire Canada, la Commission de la capitale nationale, Parcs Canada, Patrimoine canadien, la Ville d' Ottawa et L'Hôpital d' Ottawa tout au long de la planification et de l'achèvement du transfert.

et L'Hôpital d' tout au long de la planification et de l'achèvement du transfert. SPAC et L'Hôpital d' Ottawa ont collaboré sur la question de la décontamination environnementale de manière à réduire au maximum les coûts globaux pour les contribuables. L'Hôpital sera responsable des travaux d'assainissement requis sur le site, et SPAC remboursera les frais supplémentaires engagés par L'Hôpital qui ne seraient autrement pas engagés dans le cadre du projet, jusqu'à concurrence de 11,8 millions de dollars.

ont collaboré sur la question de la décontamination environnementale de manière à réduire au maximum les coûts globaux pour les contribuables. L'Hôpital sera responsable des travaux d'assainissement requis sur le site, et SPAC remboursera les frais supplémentaires engagés par L'Hôpital qui ne seraient autrement pas engagés dans le cadre du projet, jusqu'à concurrence de 11,8 millions de dollars. Conformément au bail foncier signé avec L'Hôpital d' Ottawa , d'importantes exigences doivent être respectées, comme le maintien de 207 places de stationnement pour le Pavillon du Lac Dow et les environs et l'obtention des approbations nécessaires de la Commission de la capitale nationale.

