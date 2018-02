ESPACE GO ouvre à nouveau ses portes après avoir fait peau neuve







Le gouvernement du Canada avait appuyé le projet de remise à neuf du théâtre

MONTRÉAL, le 22 févr. 2018 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Mélanie Joly, ministre du Patrimoine canadien, a participé à la soirée de réouverture du Théâtre ESPACE GO, après plusieurs mois de rénovation.

En février 2017, le gouvernement du Canada accordait une somme de 2 929 571 dollars au projet de rénovation du théâtre. Ce montant, versé par l'entremise du Fonds du Canada pour les espaces culturels, a servi à la réfection des espaces du théâtre et à l'installation de nouveaux équipements, permettant ainsi d'enrichir l'expérience du public et des utilisateurs d'ESPACE GO.

Dans le cadre du Budget de 2016, le gouvernement du Canada a alloué 160,2 millions de dollars sur deux ans ? un investissement sans précédent ? au Fonds du Canada pour les espaces culturels. Dans le Budget de 2017, il a accordé 300 millions de dollars supplémentaires sur 10 ans à ce même fonds.

Citations

« Quelle bonne nouvelle que la réouverture d'ESPACE GO! Depuis des années, ce lieu de diffusion est au coeur du milieu théâtral montréalais. Le gouvernement du Canada est fier d'avoir soutenu le projet visant à assurer la pérennité de ce centre de création et à améliorer les conditions de travail des artistes qui le fréquentent.

- L'honorable Mélanie Joly, ministre du Patrimoine canadien

« Aujourd'hui, nous nous réjouissons d'ouvrir à nouveau les portes du Théâtre ESPACE GO au grand public. Toute notre gratitude va aux nombreux partenaires qui nous ont soutenus, dont le gouvernement du Canada, à défendre le rôle essentiel d'ESPACE GO dans sa communauté et son rayonnement. La vision d'ESPACE GO se doit d'être ambitieuse. Elle doit demeurer axée sur l'excellence artistique, sur le soutien des démarches en quête de sens et de densité, et sur sa mission distincte, fondée sur la valorisation de la contribution des femmes artistes à l'évolution de la pratique théâtrale. »

- Mme Ginette Noiseux, directrice générale et artistique d'ESPACE GO

Les faits en bref

Lieu de création et de diffusion, ESPACE GO a pour mission de développer de nouvelles voies de création théâtrale contemporaine tout en valorisant la contribution des femmes. Il occupe ses locaux actuels, situés sur le Plateau-Mont-Royal, à Montréal, depuis leur construction en 1994.

L'aide financière de près de 3 millions de dollars consentie par l'entremise du Fonds du Canada pour les espaces culturels a permis au théâtre de faire peau neuve, ainsi que de bonifier les espaces et les conditions de production et de création.

La réalisation du projet permet désormais d'accueillir sous le toit d'ESPACE GO deux compagnies de théâtre : UBU compagnie de création et les Productions Porte Parole. Ainsi, ESPACE GO pourra atteindre un public plus vaste, de toutes les générations.

