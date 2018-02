L'Agence du revenu du Canada lance la période des déclarations de revenus pour 2018







OTTAWA, le 22 févr. 2018 /CNW Telbec/ - L'Agence du revenu du Canada cherche constamment à améliorer ses services pour qu'il soit plus facile pour les Canadiens de remplir et d'envoyer leurs déclarations de revenus et d'obtenir les crédits et les prestations auxquels ils ont droit.

Aujourd'hui, l'honorable Diane Lebouthillier, ministre du Revenu national, a annoncé que la période des déclarations de revenus pour 2018 s'ouvre officiellement le 26 février 2018. Lundi prochain, l'Agence commencera à traiter les déclarations de revenus et de prestations que les Canadiens auront remplies de la manière la plus pratique pour eux.

La majorité des Canadiens produisent leur déclaration en ligne. Nous apportons des améliorations pour ceux qui remplissent leur déclaration en ligne grâce à des programmes comme Préremplir ma déclaration et IMPÔTNET. Pour ceux qui souhaitent produire eux-mêmes leur déclaration, l'Agence a dressé une liste de logiciels de préparation de déclarations de revenus homologués. Ces logiciels, dont certains sont gratuits, pourraient simplifier la production de déclarations de revenus.

Aussi, l'Agence traite plus rapidement les déclarations. Le service modernisé, Avis de cotisation express, est offert avec les logiciels homologués de préparation des déclarations. Il permet aux Canadiens qui sont inscrits au service Mon dossier et au courrier en ligne de recevoir et d'imprimer leur avis de cotisation peu après avoir envoyé une déclaration.

Cette année, l'Agence a amélioré ses services pour les déclarants par support papier. En fait, près de deux millions de déclarants ont déjà reçu le guide d'impôt et de prestations et les formulaires connexes par la poste. Pour eux, nul besoin de se rendre dans un bureau de Postes Canada, dans une caisse populaire Desjardins ou dans un bureau de Service Canada.

Comme annoncé précédemment le 8 janvier 2018, l'Agence lance également le service Produire ma déclaration. Plus de 950 000 particuliers admissibles ayant un revenu faible ou fixe dont la situation financière ne change pas d'une année à l'autre ont été invités à remplir leurs déclarations de revenus et de prestations en répondant simplement à quelques questions courtes par l'entremise d'un service téléphonique spécial, et ce, à partir du 26 février. Ce service leur permet d'obtenir les déductions, les prestations et les crédits auxquels il a droit sans avoir à faire des calculs ou à remplir des formulaires.

Alors que les Canadiens s'affairent à remplir leurs déclarations, l'Agence du revenu du Canada rappelle à tous de se méfier des communications frauduleuses. L'Agence rappelle aux contribuables de se méfier de tout appel téléphonique ou courriel laissant croire qu'il provient d'elle. Il peut s'agir d'hameçonnage ou d'arnaques qui pourraient entraîner des vols d'identité et d'argent.

« En ce début de période de production des déclarations de revenus, j'aimerais rappeler aux Canadiens qu'il est essentiel pour eux de produire leur déclaration de revenus et de prestations pour avoir accès à des prestations, comme l'allocation canadienne pour enfants, et à des crédits lesquels, j'en suis convaincue, pourraient représenter un appui financier important pour de nombreuses familles. Il n'a jamais été aussi facile, rapide et sécuritaire de remplir votre déclaration de revenus. »

L'honorable Diane Lebouthillier, ministre du Revenu national

L'année dernière, près de 90 % des 25 millions de déclarations que les Canadiens ont produites ont été remplies en ligne.

À compter du 26 février 2018, les Canadiens peuvent commencer à remplir en ligne leurs déclarations de revenus et de prestations.

Le 1er mars 2018 est la date limite pour cotiser à un régime enregistré d'épargne-retraite.

mars 2018 est la date limite pour cotiser à un régime enregistré d'épargne-retraite. Les Canadiens devraient avoir reçu d'ici mars la plupart des feuillets, comme les T4 et les reçus, dont ils ont besoin pour remplir leur déclaration.

La plupart des Canadiens ont jusqu'au 30 avril 2018 pour remplir et envoyer leurs déclarations de revenus et de prestations.

Les travailleurs indépendants ont jusqu'au 15 juin 2018 pour remplir et envoyer leur déclaration.

Du 26 février au 30 avril 2018, l'Agence du revenu du Canada offrira des heures prolongées de soirs et de fins de semaine pour son service téléphonique de demandes de renseignements sur l'impôt des particuliers. Plus de 3 000 agents des services téléphoniques seront disponibles du lundi au vendredi (sauf les jours fériés) de 9 h à 21 h (heure locale), et de 9 h à 17 h (heure locale) les samedis (sauf la fin de semaine de Pâques) pour répondre aux demandes du plus grand nombre de personnes possible. Notre service automatisé demeure accessible tous les jours, 24 heures sur 24.

offrira des heures prolongées de soirs et de fins de semaine pour son service téléphonique de demandes de renseignements sur l'impôt des particuliers. Plus de 3 000 agents des services téléphoniques seront disponibles du lundi au vendredi (sauf les jours fériés) de 9 h à 21 h (heure locale), et de 9 h à 17 h (heure locale) les samedis (sauf la fin de semaine de Pâques) pour répondre aux demandes du plus grand nombre de personnes possible. Notre service automatisé demeure accessible tous les jours, 24 heures sur 24. Une nouveauté cette année : les particuliers peuvent obtenir le solde de leur compte et le montant du dernier paiement versé à l'Agence en utilisant le système libre-service automatisé de réponse vocale interactive sans avoir à parler à un agent.

ADC express permet aux particuliers qui utilisent un logiciel homologué de préparation des déclarations et aux préparateurs de déclarations de revenus d'imprimer un avis de cotisation peu après avoir envoyé une déclaration.

Les Canadiens peuvent maintenant faire des paiements en personne à n'importe quel comptoir de Postes Canada au moyen d'espèces ou de cartes de débit.

