Avis aux médias - Le gouvernement du Canada et le gouvernement de l'Île-du-Prince-Édouard annoncent un accord bilatéral

Les représentantes et représentants des médias sont invités à assister à une conférence de presse au cours de laquelle le ministre de la Santé et des Services sociaux, monsieur Gaétan Barrette, accompagné du président du Conseil du Trésor, ministre...

L'honorable Ginette Petitpas Taylor, ministre fédérale de la Santé, et l'honorable Wade MacLauchlan, Premier ministre de l'Île-du-Prince-Édouard, signeront un accord bilatéral. La ministre et le Premier ministre de l'Île-du-Prince-Édouard seront...

Logibec inc. (Logibec) a été sélectionnée par Univalor, société de valorisation de la recherche universitaire, pour la commercialisation, la distribution, l'implantation et l'amélioration de la solution de réorientation clinique développée par le Dr...