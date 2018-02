GFL Environmental Inc. annonce la fixation du prix d'un placement privé de billets non garantis de premier rang







VAUGHAN, ON, le 21 févr. 2018 /CNW/ - GFL Environmental Inc. (« GFL ») a annoncé aujourd'hui avoir fixé le prix de son placement privé déjà annoncé (le « placement de billets ») de billets non garantis de premier rang échéant en 2023 (les « billets ») d'un capital global de 400 millions de dollars américains.

Les billets porteront intérêt à un taux annuel de 5,375 %. Le produit net tiré du placement sera affecté au remboursement de l'encours de la facilité de crédit renouvelable garantie de premier rang de GFL, au paiement des frais du placement et à d'autres besoins généraux de l'entreprise, y compris le financement des acquisitions futures et des projets de croissance interne.

La clôture du placement de billets, assujettie aux conditions de clôture usuelles, devrait avoir lieu le 26 février 2018. Les billets ne seront pas inscrits en vertu de la loi des États?Unis intitulée Securities Act of 1933, dans sa version modifiée (la « Loi de 1933 »), et ne peuvent pas être offerts ou vendus aux États?Unis en l'absence d'inscription ou d'une dispense des exigences d'inscription applicables. Les billets sont offerts uniquement aux personnes qu'il est raisonnable de considérer comme des acheteurs institutionnels qualifiés (qualified institutionnal buyers) selon la règle intitulée Rule 144A et à des personnes non?américaines à l'extérieur des États?Unis, conformément au règlement intitulé Regulation S pris en application de la Loi de 1933. Au Canada, les billets seront offerts et vendus dans le cadre d'un placement privé dans certaines provinces, en vertu de dispenses des exigences de prospectus prévues par la législation canadienne en valeurs mobilières.

Le présent communiqué ne constitue pas une offre de vendre ni la sollicitation d'une offre d'acheter un titre et ne constitue pas non plus une offre, une sollicitation ou une vente dans un territoire où une telle opération serait illégale.

À propos de GFL Environmental Inc.

Établie à Vaughan, en Ontario, GFL est une société de services environnementaux diversifiés offrant une gamme complète de services en gestion des déchets solides, infrastructure et assainissement des sols et gestion des déchets liquides grâce à sa plateforme d'installations réparties dans tout le Canada et dans le sud?est du Michigan. GFL compte environ 5 000 employés et offre une vaste gamme de services environnementaux à plus de 60 000 clients commerciaux et industriels ainsi que des services de collecte de déchets solides à plus de 2,3 millions de ménages.

Information prospective

Le présent communiqué contient de l'information prospective concernant, notamment, l'éventualité d'un placement et d'une émission de billets par GFL ainsi que l'emploi du produit qui en est tiré. Cette information prospective est fondée sur certaines hypothèses et analyses faites par GFL à la lumière de son expérience et de sa perception de la situation actuelle et de son évolution future ainsi que sur d'autres facteurs qu'elle estime pertinents dans les circonstances. Toutefois, la concrétisation des attentes et prévisions de GFL en ce qui concerne les résultats, le rendement ou les réalisations à venir est assujettie à la conjoncture du marché et à bon nombre de risques et d'incertitudes, connus et inconnus, qui pourraient provoquer une grande différence entre la réalité et les attentes de GFL. D'autres facteurs de risque qui pourraient avoir une incidence importante sur l'information prospective sont présentés dans les documents relatifs au placement que GFL a rédigés et remis dans le cadre du placement de billets.

