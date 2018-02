Favoriser l'essor du secteur canadien des produits biologiques







VICTORIAVILLE, QC, le 21 févr. 2018 /CNW/ - L'industrie canadienne des produits biologiques est parmi les secteurs agricoles qui connaissent la croissance la plus rapide au Canada, et ce, grâce au travail acharné des producteurs et transformateurs alimentaires biologiques canadiens, qui ont gagné le respect des consommateurs aux quatre coins du monde pour leurs produits biologiques nutritifs, durables et de grande qualité. La croissance du secteur canadien des produits biologiques, dont les ventes au détail se chiffraient à 5,4 milliards de dollars en 2017, contribuera à l'atteinte de l'objectif ambitieux de notre gouvernement, qui est d'exporter pour 75 milliards de dollars de produits agroalimentaires par année d'ici 2025.

Le mois dernier, à l'occasion du Guelph Organic Conference and Trade Show, le ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, Lawrence MacAulay, a annoncé que le gouvernement du Canada offrait un soutien essentiel afin de mettre à jour les Normes canadiennes sur l'agriculture biologique.

En effet, le gouvernement du Canada fournira à l'Office des normes générales du Canada (ONGC) les fonds nécessaires pour couvrir les coûts liés à l'examen des Normes canadiennes sur l'agriculture biologique de 2020. Cet examen est effectué tous les cinq ans pour veiller à ce que les méthodes de production reflètent les pratiques actuelles et les progrès technologiques en place dans l'industrie des produits biologiques. Des normes reconnues en matière de produits sont essentielles pour faciliter le commerce international. Les responsables d'Agriculture et Agroalimentaire Canada continueront de travailler avec le secteur pour favoriser davantage sa viabilité et sa croissance.

Citations

« Nos agriculteurs et nos transformateurs répondent de plus en plus à la demande grandissante de consommateurs canadiens et étrangers pour des produits biologiques de qualité. La mise à jour des Normes canadiennes sur l'agriculture biologique est importante car elle garantit la reconnaissance de nos produits biologiques au Canada et partout dans le monde. Le gouvernement est fier d'appuyer ce secteur en forte croissance, qui contribue à l'atteinte de notre objectif d'exporter pour 75 milliards de dollars de produits agroalimentaires d'ici 2025, et qui permet l'accès à des emplois bien rémunérés pour la classe moyenne. »

- Jean-Claude Poissant, secrétaire parlementaire du ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire

« Nous nous réjouissons que le gouvernement fédéral réitère son engagement à propos du financement de la révision des normes biologiques lors du colloque Bio pour tous! organisé par le Centre d'expertise et de transfert en agriculture biologique et de proximité (CETAB+) du Cégep de Victoriaville. Il s'agit là d'un enjeu important pour toutes les entreprises de notre secteur. »

- M. Jean Duval, agronome et coordonnateur du CETAB+

Faits en bref :

Avant d'en arriver à cette annonce, AAC a dirigé des discussions avec l'Office des normes générales du Canada (ONGC) afin de simplifier le processus de mise à jour des normes et a ainsi réduit les coûts à 250 000 $.

(ONGC) afin de simplifier le processus de mise à jour des normes et a ainsi réduit les coûts à 250 000 $. Au cours des trois prochaines années, le gouvernement du Canada fournira jusqu'à 250 000 $ à l'ONGC pour couvrir les coûts liés à l'examen des Normes canadiennes sur l'agriculture biologique de 2020.

fournira jusqu'à 250 000 $ à l'ONGC pour couvrir les coûts liés à l'examen des Normes canadiennes sur l'agriculture biologique de 2020. Les ventes au détail de produits biologiques certifiés au Canada se chiffrent à environ 5,4 milliards de dollars par année, et les exportations à plus de 500 millions de dollars dont près de 85 millions proviennent du Québec.

se chiffrent à environ 5,4 milliards de dollars par année, et les exportations à plus de 500 millions de dollars dont près de 85 millions proviennent du Québec. On compte au Canada environ 4 289 entreprises agricoles, sur une superficie totale de plus de 930 000 hectares, et 448 exploitations acéricoles certifiées de produits biologiques ou en attente de certification.

environ 4 289 entreprises agricoles, sur une superficie totale de plus de 930 000 hectares, et 448 exploitations acéricoles certifiées de produits biologiques ou en attente de certification. 1 268 fermes et 416 érablières acéricoles certifiées de produits biologiques ou en attente de certification se trouvent au Québec.

Le CETAB+ organise le colloque Bio pour tous! depuis 2015. L'événement attire annuellement plus de 200 producteurs agricoles, intervenants ainsi que de nombreux participants provenant de divers horizons intéressés à l'agriculture biologique.

Depuis octobre 2015, notre gouvernement a investi près de 20 millions de dollars pour soutenir le secteur des produits biologiques, plus particulièrement pour :

faciliter l'adoption des technologies biologiques novatrices;



aider les agriculteurs et les transformateurs biologiques à tirer avantage des possibilités du marché;



financer des emplois pour les jeunes dans le secteur des produits biologiques;



mener des activités de recherche dans le secteur des produits biologiques.

L'ONGC, de Services publics et Approvisionnement Canada, est un organisme du gouvernement fédéral qui offre des services d'élaboration de normes et d'évaluation de la conformité complets axés sur les clients en appui aux intérêts du gouvernement, de l'industrie et des consommateurs en matière d'économie, de réglementation, d'approvisionnement, de santé, de sécurité et d'environnement.

En juillet 2017, les ministres fédéral, provinciaux et territoriaux de l'agriculture ont conclu un accord de principe sur les éléments clés du Partenariat canadien pour l'agriculture, un investissement de 3 milliards de dollars sur cinq ans qui établira une assise solide sur laquelle reposera l'avenir des agriculteurs et des transformateurs canadiens et continuera à aider ces derniers à croître, à innover et à prospérer. Le lancement du Partenariat est prévu le 1er avril 2018.

Liens connexes

Suivez-nous sur Twitter : @AAC_Canada

Aimez-nous sur Facebook : AgricultureCanadienne

SOURCE Agriculture et Agroalimentaire Canada, Halifax

Communiqué envoyé le 21 février 2018 à 17:43 et diffusé par :