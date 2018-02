Nouveau permis de pêche à la mactre de Stimpson au profit des Premières Nations du Canada atlantique et du Québec







OTTAWA, le 21 févr. 2018 /CNW/ - Un accès amélioré à la pêche fournit l'opportunité de créer des avantages socioéconomiques pour les collectivités côtières et autochtones, et de promouvoir davantage la prospérité économique pour la classe moyenne du Canada atlantique.

Aujourd'hui, l'honorable Dominic LeBlanc, ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne, a annoncé qu'un nouveau permis pour la pêche à la mactre de Stimpson sera délivré à la Five Nations Clam Company. Cette décision améliorera considérablement la participation autochtone à la pêche hauturière du Canada atlantique.

La Five Nations Clam Company est un nouvel organisme qui sera constitué des Premières Nations du Québec, de la Nouvelle-Écosse, de Terre-Neuve-et-Labrador, de l'Île-du-Prince-Édouard, et du Nouveau-Brunswick. Cette entité fera équipe avec l'entreprise Premium Seafoods en ce qui concerne la pêche, le traitement et la mise sur le marché des prises.

« L'inclusion de participants provenant de chaque province de l'Atlantique et de la province du Québec permettra aux bénéfices tirés de cette pêche lucrative de revenir à un vaste groupe de Premières Nations, et permettra de créer de bons emplois pour la classe moyenne des peuples autochtones se trouvant dans chacune des provinces de l'Atlantique et au Québec. Il s'agit d'une mesure déterminante vers la réconciliation. »

L'honorable Dominic LeBlanc, C.P., c.r., député, ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne

En septembre 2017, le Ministre a annoncé son intention de créer un quatrième permis pour la pêche à la mactre de Stimpson, représentant 25 % du total autorisé des captures pour cette pêche.

Le nouveau permis est délivré dans le cadre actuel du total autorisé des captures.

Il y a eu un processus de déclaration d'intérêt d'une durée de huit semaines, qui a commencé le 7 septembre 2017.

Les candidats devaient démontrer qu'ils étaient détenus majoritairement par des intérêts canadiens, qu'ils pouvaient se conformer à toutes les mesures fixées dans les conditions existantes du permis, et qu'ils constituaient bien une entité autochtone située dans une des quatre provinces de l'Atlantique ou au Québec.

Le MPO a évalué les propositions admissibles dans le contexte des bénéfices directs et significatifs proposés qui reviendront aux collectivités autochtones appartenant à la zone géographique du demandeur, notamment les emplois basés à terre, la formation professionnelle et les autres avantages communautaires. La priorité a été accordée aux propositions reçues d'un ensemble de collectivités multiples qui pouvaient démontrer leur capacité de gérer cette pêche de façon collective, en vue de bénéficier à plusieurs collectivités autochtones.

La durabilité à long terme de la pêche à la mactre de Stimpson est une priorité pour notre gouvernement. Le MPO fonde ses décisions en matière de gestion des pêches, incluant la pêche à la mactre de Stimpson, sur le principe de précaution, les meilleures données scientifiques disponibles, et les résultats des consultations menées avec ceux et celles qui sont les plus touchés par la décision en question.

La mactre de Stimpson - Décision de reconfigurer l'accès en 2018

