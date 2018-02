Huit entreprises de la région de Lanaudière pourront concrétiser d'importants projets d'innovation







Le gouvernement du Canada accorde une aide financière de près de 2,5 millions de dollars à plusieurs entreprises de la région de Lanaudière

SAINT-LIN-LAURENTIDES, QC, le 19 févr. 2018 /CNW Telbec/ - Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC)

Les entreprises doivent pouvoir compter sur des ressources adéquates pour créer des produits novateurs et les commercialiser. En 2017, le gouvernement du Canada s'est doté d'un plan ambitieux pour soutenir les entreprises canadiennes innovantes. Véritable moteur économique, l'innovation est essentielle au succès du Canada puisqu'elle génère la croissance dont profitent les entreprises et les collectivités.

Grâce à un appui financier de DEC, huit entreprises de la région de Lanaudière pourront réaliser des projets qui généreront des investissements totaux de plus de 13 M$ dans la région. Les projets visent notamment l'amélioration de la productivité par la mise à jour d'équipement de pointe et la mise en oeuvre de stratégies de commercialisation au Canada et à l'étranger. Les contributions annoncées permettront aussi la création de 34 emplois dans la région.

Ces contributions remboursables de 2 487 560 dollars ont été annoncées aujourd'hui par le ministre des Transports, l'honorable Marc Garneau, au nom du ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique et ministre responsable de DEC, l'honorable Navdeep Bains.

Les huit entreprises bénéficiaires sont : Plastrec inc, Industries UDACO ltée, Composites VCI inc., Robert Hydraulique inc., Usinage CNC Production inc., Devolutions inc., Biexo inc. et Remorques Apogée inc.

Les fonds, consentis par le gouvernement du Canada en vertu du Programme de développement économique du Québec de DEC, permettront aux entreprises bénéficiaires d'atteindre les objectifs de croissance qu'elles se sont fixés.

Citations

« Je suis fier de l'appui financier du gouvernement du Canada à huit entreprises de la région de Lanaudière qui se démarquent par leur dynamisme, leur audace et leur sens de l'innovation. Ces contributions permettront aux entreprises de continuer à se développer et à générer de la croissance économique et favoriseront la création de nombreux emplois stables dans la région. »

L'honorable Marc Garneau, ministre des Transports

« En aidant les entreprises à investir dans des équipements et des appareils qui les rendront plus performantes ou dans des stratégies de commercialisation qui les feront connaître dans de nouveaux marchés, le gouvernement du Canada demeure fidèle à ses engagements qui consistent à stimuler l'expansion, l'innovation et l'exportation. »

L'honorable Navdeep Bains, ministre responsable de DEC

Faits en bref

DEC est l'un des six organismes de développement régional sous la responsabilité du ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique, l'honorable Navdeep Bains .

. Pour en savoir davantage sur les grandes orientations de DEC jusqu'en 2021, consultez le Plan stratégique 2021 ou visitez le www.dec-ced.gc.ca.

Document d'information





Promoteur Contribution - Investissements - Description du projet





Plastrec inc. Contribution remboursable de 1 000 000 $ sur un investissement total de 8 000 000 $ Le projet vise l'optimisation du processus de fabrication. En faisant l'acquisition d'équipements de production spécialisés, l'entreprise pourra augmenter sa capacité de production, lui permettant ainsi de saisir des opportunités d'affaires sur un marché où la demande est en croissance. Avec la contribution de DEC, l'entreprise pourra se doter d'une nouvelle extrudeuse et d'autres équipements de procédés. Fondée en 1992, Plastrec produit une résine recyclée de grade alimentaire de polyéthylène téréphtalate (PET) provenant de contenants postconsommation. La résine produite est utilisée par différents secteurs manufacturiers, notamment des secteurs alimentaire et non-alimentaire. Située à Joliette, cette PME s'intègre dans la chaîne de valeur du secteur de la récupération en tant qu'intermédiaire stratégique, unique et à valeur ajoutée entre les entreprises de collecte sélective et les fabricants de produits à contenu recyclé. Plastrec se classe d'ailleurs aujourd'hui parmi les cinq plus importants transformateurs de PET en Amérique du Nord, récupérant plus de 120 millions de livres, soit environ 2 milliards de bouteilles de PET par année. Industries UDACO ltée Contribution remboursable de 332 820 $ sur un investissement total de 1 109 400 $ Le projet vise à améliorer la productivité et à augmenter la capacité de production de l'entreprise. En faisant l'acquisition de nouveaux équipements, la PME pourra compléter l'automatisation et la numérisation de sa production. Plus spécifiquement, les fonds consentis par DEC seront utilisés pour l'acquisition et l'installation d'une table de coupe au laser, d'une tour numérique, d'un pont roulant, d'un système à tiroir à plaques, de logiciels de production et de dessin ainsi que d'une mezzanine. Les Industries UDACO est une PME de Saint-Félix-de-Valois qui se spécialise dans la fabrication de produits d'acier sur mesure tels que de l'équipement industriel, minier et de sécurité ainsi que des éléments de charpente utilisés pour les travaux de structure. L'entreprise fondée en 1985 emploie 27 personnes. Composites VCI inc. Contribution remboursable de 272 500 $ sur un investissement total de 545 000 $ Le projet vise l'amélioration de la productivité et une meilleure flexibilité du processus de fabrication par l'implantation d'une cellule automatisée d'usinage. L'aide financière apportée par DEC permettra à l'entreprise de faire l'acquisition et l'installation d'un centre d'usinage, d'un dépoussiéreur, d'un plateau de sciage et d'un logiciel de modélisation 3D. L'automatisation des opérations et le réaménagement du plancher de production augmenteront la performance de l'entreprise et lui permettront de doubler sa capacité et ses ventes dans un marché favorable tant au Canada qu'aux États-Unis. Fondée en 1987, l'entreprise Composites VCI conçoit, fabrique et intègre des pièces de grandes dimensions en matériaux composites pour des équipementiers des industries de l'aéronautique, des énergies renouvelables et du transport collectif. Elle fabrique, en courtes séries, plus d'une centaine de pièces, incluant des simulateurs de vols, des nacelles, des nez et des pales d'éoliennes, ainsi que des toits d'autobus et de train. Au cours des dernières années, elle s'est vu décerner le titre de « Strategic Partner » de General Electric et celui de « Best supplier » de CAE. Composites VCI compte 85 employés. Robert Hydraulique inc. Contribution remboursable de 268 600 $ sur un investissement total de 951 000 $ Le projet vise à accroître les ventes et à augmenter le potentiel d'innovation de Robert Hydraulique inc. Il comporte deux volets : le premier consiste à réaliser des activités de recherche et de développement nécessaires à la conception d'un nouveau produit; le deuxième vise la mise en oeuvre d'une stratégie de commercialisation des produits de l'entreprise aux États-Unis. Robert Hydraulique est une des rares entreprises à fabriquer des échelles aériennes télescopiques isolées. Elle détient d'ailleurs un droit de propriété intellectuelle sur ce produit novateur. Depuis 20 ans, elle fabrique des modèles qui fonctionnent à l'électricité, permettant à l'entreprise de se distinguer sur le plan environnemental, ce qui lui confère un avantage compétitif certain. Elle occupe une place de choix sur le marché au Canada, en plus de commercialiser ses produits à l'international. D'ailleurs, une cinquantaine de camions de pompiers en Corée du Sud sont équipés de nacelles produites par l'entreprise. L'effectif de l'entreprise est de 48 personnes. Usinage CNC Production inc. Contribution remboursable de 225 000 $ sur un investissement total de 1 180 000 $ Le projet vise à améliorer la productivité et à augmenter la capacité de production de l'entreprise. Plus spécifiquement, il consiste à acquérir des équipements numériques. L'entreprise sera ainsi en mesure de saisir de nouvelles opportunités d'affaires. La contribution de DEC servira, entre autres, à effectuer l'achat d'une machine à commande numérique. Usinage CNC Production offre des services de sous-traitance en usinage par contrôle numérique de très haute précision. La qualité des produits et services étant au coeur de ses préoccupations, l'entreprise a mis en place un système de qualité performant et a obtenu son accréditation ISO 9001 en 2013. Usinage CNC Production a débuté ses activités en janvier 2003 et compte maintenant 31 employés. Devolutions inc. Contribution remboursable de 206 900 $ sur un investissement total de 757 000 $ Le projet vise l'expansion de l'entreprise, qui connaît une croissance soutenue depuis les dernières années. Plus spécifiquement, il consiste à effectuer l'acquisition d'équipements informatiques lui permettant de bonifier son offre de produits, de même qu'à agrandir ses locaux pour s'assurer d'offrir des espaces de travail performants à ses employés ? sa plus importante ressource. La contribution financière de DEC portera sur les deux volets du projet. Fondée en 2010 et située à Lavaltrie, Devolutions est une entreprise du secteur des technologies de l'information et des communications qui emploie 80 personnes. Son objectif : aider les entreprises à mieux sécuriser leurs réseaux informatiques en leur offrant des outils de connexion et de mots de passe performants. La gamme actuelle de produits de Devolutions est constituée de Remote Desktop Manager, Devolutions Cloud, Devolutions Server et Wayk Now. Biexo inc. Contribution remboursable de 106 740 $ sur un investissement total de 420 000 $ Le projet vise à améliorer la productivité et à augmenter la capacité de production de l'entreprise. Afin de saisir des opportunités d'affaires, il devenait nécessaire pour l'entreprise d'automatiser une partie du service de soudure. Les fonds consentis par DEC serviront donc à faire l'acquisition et l'installation d'une cellule robotisée de soudure. Fondée en 2008, Biexo est un leader dans la conception et la fabrication de réservoirs utilisés pour l'entreposage de fluides automobiles. Elle en offre d'ailleurs une gamme complète en plus de fabriquer des modèles sur mesure. Le savoir-faire de Biexo rayonne partout au Canada et aux États-Unis et la demande pour ses produits est croissante. Remorques Apogée inc. Contribution remboursable de 75 000 $ sur un investissement total de 150 000 $ Le projet vise à soutenir cette entreprise en démarrage, qui doit acquérir des équipements de production afin de fabriquer un type innovant de remorque. Plus spécifiquement, les fonds accordés par DEC serviront à acheter une soudeuse MIG, une soudeuse TIG, une plieuse et un système de ventilation industriel. Les fonds permettront aussi à la PME de développer son site Web. Constituée le 26 février 2016, la PME Remorques Apogée est située à Saint-Roch-de-l'Achigan et produit la remorque de nouvelle génération « Adapt-X ». Cette remorque pliable en aluminium offre une valeur unique sur le marché en étant robuste et légère, durable, avec la capacité d'être rangée dans un espace de 38 pouces de large seulement. Elle peut ainsi satisfaire aux besoins d'une grande variété de clientèles en milieux urbain et semi-urbain ayant besoin de transporter des véhicules récréatifs ou des matériaux et objets en tout genre. L'entreprise, qui possède un brevet canadien et un brevet pour les É?U, est en croissance rapide et compte déjà 10 employés.

En résumé - Nombre de projets : 8 - Nombre d'emplois créés : 34 - Contributions de DEC : 2 487 560 $ - Investissements totaux générés par ces projets : 13 112 400 $

