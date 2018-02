Le gouvernement du Canada attribue un contrat pour le remplacement de la sous-station principale (au nord) de la cale sèche d'Esquimalt







Construire des infrastructures publiques modernes et fiables et créer des emplois pour la classe moyenne canadienne

ESQUIMALT, BC, le 19 févr. 2018 /CNW/ - Le gouvernement du Canada s'est engagé à renouveler les infrastructures essentielles qui contribuent à la croissance et au développement des collectivités de la Colombie-Britannique et de l'ensemble du Canada.

Aujourd'hui, l'honorable Carla Qualtrough, ministre des Services publics et de l'Approvisionnement et députée de Delta, a annoncé l'attribution d'un contrat d'une valeur de 15,8 millions de dollars pour le remplacement de la sous-station principale (au nord) de la cale sèche d'Esquimalt, située à Esquimalt, en Colombie-Britannique.

L'entreprise retenue, Scansa Construction Ltd., construira une nouvelle sous-station moderne et remplacera les transformateurs à haute et à basse tension vieillissants par de l'équipement efficace et moderne. Les nouvelles installations seront conçues pour durer au moins 30 ans, et elles seront plus sécuritaires et plus faciles à utiliser. Le contrat prévoit aussi le nettoyage des tunnels de service et le remplacement des vieux câbles électriques contenant du plomb par des câbles écologiques. Le remplacement de la sous-station principale (au nord) de la cale sèche d'Esquimalt a commencé en décembre 2017 et doit prendre fin en décembre 2018.

Citation

« La cale sèche d'Esquimalt est un moteur du développement économique de la région. Ce contrat est un investissement essentiel, parce qu'il va permettre de créer des emplois et de moderniser cette infrastructure importante pour qu'elle puisse continuer de mener efficacement ses opérations. »

L'honorable Carla Qualtrough

Ministre des Services publics et de l'Approvisionnement

Les faits en bref



En tant que plus grand chantier de construction et de réparation de navires océaniques sur la côte canadienne du Pacifique, la cale sèche a des retombées économiques locales estimées à 183 millions de dollars. Elle permet de maintenir approximativement 1 350 emplois hautement spécialisés dans la région du Grand Victoria et elle génère environ 18,8 millions de dollars en impôts directs tous les ans pour le gouvernement fédéral, le gouvernement provincial et la municipalité.

Au cours des quatre dernières années, Services publics et Approvisionnement Canada a investi plus de 175 millions de dollars dans la cale sèche d' Esquimalt sous la forme de nombreux projets concernant la santé et la sécurité, la continuité du fonctionnement de l'infrastructure et l'assainissement du site, qu'il a financés dans le cadre du budget de 2016 et du Plan d'action pour les sites contaminés fédéraux.

sous la forme de nombreux projets concernant la santé et la sécurité, la continuité du fonctionnement de l'infrastructure et l'assainissement du site, qu'il a financés dans le cadre du budget de 2016 et du Plan d'action pour les sites contaminés fédéraux. La nouvelle sous-station fera partie d'un réseau radial qui distribuera l'énergie dans des massifs de conduits souterrains conformes au code, le long du côté nord de la cale sèche. Le nouvel appareillage de connexion se trouvera dans un immeuble conforme au code du bâtiment, au code de l'électricité et au code de construction parasismique applicables, et les kiosques électriques seront situés du côté du quai pour plus de sécurité et une plus grande facilité d'utilisation.

Des appareils d'éclairage à DEL, plus économiques et plus écologiques, seront installés dans la sous-station principale (au nord) de la cale sèche d' Esquimalt .

. Ce contrat permettra d'éliminer différents risques pour la santé et la sécurité tout en perturbant le moins possible la conduite des opérations, il sera exécuté d'une manière qui est respectueuse de l'environnement, et il permettra d'améliorer le service offert aux locataires clients.

