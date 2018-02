Nouveau financement fédéral pour renforcer la capacité du Nunatsiavut à faire face aux répercussions des changements climatiques







NAIN, NL, le 19 févr. 2018 /CNW/ - Dans un esprit de réconciliation, le gouvernement du Canada est résolu à appuyer les collectivités autochtones et nordiques, les gouvernements territoriaux et provinciaux, les gouvernements autochtones et d'autres parties intéressées et à former des partenariats avec eux afin de prendre des mesures à l'égard des changements climatiques.

Aujourd'hui, Yvonne Jones, députée du Labrador et secrétaire parlementaire de la ministre des Relations Couronne-Autochtones et des Affaires du Nord, l'honorable Carolyn Bennett, a annoncé un investissement de 977 975 $ pour aider à accroître la capacité du gouvernement du Nunatsiavut à relever les défis liés aux changements climatiques dans la région et à mettre en oeuvre ses priorités d'adaptation aux changements climatiques.

Ce financement, qui est fourni dans le cadre du programme Se préparer aux changements climatiques, vise à appuyer le poste d'agent de liaison communautaire sur les changements climatiques au sein du gouvernement du Nunatsiavut jusqu'en 2021 et à mettre en oeuvre des mesures d'adaptation aux changements climatiques axées sur la participation des jeunes aux initiatives d'adaptation, le renforcement des capacités par l'échange de connaissance, l'évaluation des infrastructures et la sécurité alimentaire.

Citations

« Le gouvernement du Canada collabore avec les résidants du Nunatsiavut afin de mettre à profit leurs connaissances traditionnelles et de trouver des façons novatrices d'accroître la résilience de leurs collectivités aux changements climatiques. Ces projets renforceront l'autonomie du Nunatsiavut et sa capacité à atteindre ces objectifs, tout en permettant de renouveler la relation entre les Inuits et la Couronne pour qu'elle soit fondée sur la reconnaissance des droits, le respect et le partenariat. »

L'honorable Carolyn Bennett, M.D., c.p., députée

Ministre des Relations Couronne-Autochtones et des Affaires du Nord

Les faits en bref

L'investissement annoncé aujourd'hui appuie quatre projets d'adaptation aux changements climatiques :



Programme Going Off, Growing Strong - Ce programme de sensibilisation des jeunes donne l'occasion aux jeunes à risque de participer à des activités communautaires et axées sur le territoire qui se rapportent à la sécurité alimentaire, notamment à la gestion d'un congélateur communautaire. Les principaux objectifs du programme sont les suivants : 1) accroître la résilience et le bien-être, 2) aider les jeunes à tisser des liens sociaux et 3) transmettre les connaissances, les compétences et les valeurs traditionnelles aux participants.



Atelier d'échange de connaissances - Ce projet d'échange de connaissances vise à faire venir au Nunatsiavut les représentants des Premières Nations des Territoires du Nord-Ouest afin de permettre aux Inuits du Labrador de renforcer leurs capacités et d'acquérir les compétences nécessaires en ce qui concerne l'orignal. En échange, les Inuits du Labrador transmettront leur expertise sur la chasse, la transformation et l'utilisation de l'orignal et du phoque annelé. Cet échange permettra de développer les connaissances sur les activités traditionnelles de chasse et de transformation de l'original, une source de nourriture de plus en plus importante au Nunatsiavut en raison des changements climatiques.



Évaluation des infrastructures - Ce projet permettra d'évaluer les répercussions des changements climatiques sur la toiture et la fondation de l'immeuble du ministère de la Santé et du Développement social du gouvernement du Nunatsiavut à Hopedale et de procéder à une évaluation géotechnique de l'emplacement éventuel d'un centre alimentaire, ainsi que d'examiner les répercussions possibles des changements climatiques.



Mobilisation initiale pour la Stratégie sur la sécurité alimentaire du Nunatsiavut - La Stratégie sur la sécurité alimentaire du Nunatsiavut sera créée de concert avec la Stratégie nationale sur la sécurité alimentaire des Inuits. Ce projet appuiera les initiatives de mobilisation initiales du gouvernement du Nunatsiavut concernant l'élaboration de la stratégie et donnera par la suite l'occasion aux représentants du gouvernement de la collectivité inuite, du gouvernement du Nunatsiavut et du ministère provincial et à d'autres intervenants de se réunir afin d'élaborer la stratégie.





En plus du financement de 21,8 millions de dollars sur cinq ans accordé dans le budget de 2016, le budget de 2017 prévoit un financement de 25,4 millions de dollars sur cinq ans, à compter de 2017-2018, pour appuyer les projets et les initiatives d'adaptation aux changements climatiques dans les trois territoires du Nord du Canada, ainsi qu'au Nunavik et au Nunatsiavut.





Ce financement est fourni dans le cadre du programme Se préparer aux changements climatiques dans le Nord , qui fait partie du Cadre pancanadien sur la croissance propre et les changements climatiques , le plan national qu'a établi le Canada pour s'attaquer aux enjeux associés aux changements climatiques.





, qui fait partie du , le plan national qu'a établi le Canada pour s'attaquer aux enjeux associés aux changements climatiques. Grâce à une approche axée sur la collaboration, le programme permet de répondre aux priorités locales et régionales définies en partenariat avec les collectivités autochtones et nordiques, les gouvernementaux territoriaux et régionaux ainsi que d'autres ministères fédéraux.

Liens connexes

