Plus de 150 emplois créés dans quatre entreprises des Laurentides en pleine expansion







Meubles Foliot, PAMA Manufacturing, Trica et Les solutions HUWIZ se voient accorder 1,8 million de dollars du gouvernement du Canada pour poursuivre leur croissance

SAINT-JÉRÔME QC, le 19 févr. 2018 /CNW Telbec/ - Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC)

Les entreprises doivent pouvoir compter sur des ressources adéquates pour créer des produits novateurs et les commercialiser. En ce sens, le gouvernement du Canada est résolu à soutenir les entreprises canadiennes innovantes. Véritable moteur économique, l'innovation est la clé du succès puisqu'elle génère la croissance dont profitent les entreprises et les collectivités.

Le ministre des Transports, l'honorable Marc Garneau, annonce que Meubles Foliot inc., 8083851 Canada inc. (PAMA Manufacturing), Trica inc. et Les solutions HUWIZ inc. se voient accorder des aides financières totalisant 1 800 000 dollars, sous forme de contributions remboursables.

L'annonce, qui a lieu chez Meubles Foliot, est faite au nom du ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique et ministre responsable de DEC, l'honorable Navdeep Bains.

Les fonds, consentis en vertu du Programme de développement économique du Québec de DEC, permettront aux entreprises bénéficiaires de mener à bien soit des projets d'augmentation de capacité de production et d'accroissement de la productivité, de commercialisation axée sur l'innovation ou d'acquisition d'équipement. On prévoit également la création de plus de 150 emplois de qualité pour les Canadiens de la classe moyenne.

« Je suis fier de l'appui financier du gouvernement du Canada à ces quatre entreprises des Laurentides qui se démarquent par leur dynamisme, leur audace et leur sens de l'innovation. Ces contributions leur permettront de continuer à se développer et à générer de la croissance économique et des emplois de qualité. »

L'honorable Marc Garneau, ministre des Transports

« En aidant les entreprises à investir dans des équipements et des appareils qui les rendront plus performantes et en encourageant des projets de commercialisation de produits et de développement de marchés, le gouvernement du Canada demeure fidèle à ses engagements qui consistent à stimuler l'expansion, l'innovation et l'exportation. Je me réjouis aussi de savoir que ces projets contribueront à la création de plus de 150 emplois de qualité dans les Laurentides. »

L'honorable Navdeep Bains, ministre responsable de DEC

Faits en bref

DEC est l'un des six organismes de développement régional sous la responsabilité du ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique, l'honorable Navdeep Bains .

. Pour en savoir davantage sur les grandes orientations de DEC jusqu'en 2021, consultez le Plan stratégique 2021 ou visitez le www.dec-ced.gc.ca.

Promoteur Contribution - Investissements - Description du projet Meubles Foliot inc. Contribution remboursable de 1 000 000 $ sur un investissement total de 5 000 000 $ Le projet vise l'amélioration de la productivité et l'augmentation de la capacité de production de l'entreprise par l'implantation d'un nouveau système de gestion de l'information de type ERP. Meubles Foliot est un manufacturier de mobilier institutionnel qui fabrique depuis 1992 des lits, armoires, pupitres, huches, bibliothèques, commodes, sofas, tables et chaises pour résidences étudiantes, installations militaires, hôtels et résidences pour personnes âgées. Ses produits sont principalement fabriqués en mélamine et répondent aux besoins spécifiques du secteur institutionnel. L'entreprise emploie un peu plus de 500 personnes réparties sur deux sites de production, une usine située à Saint-Jérôme, qui emploie environ 350 personnes et qui comprend le siège social de Foliot, et une usine située à Las Vegas qui emploie environ 150 personnes. 8083851 Canada inc. (PAMA Manufacturing) Contribution remboursable de 450 000 $ sur un investissement total de près de 6 000 000 $ Le projet vise à soutenir la croissance propre de PAMA Manufacturing à travers l'innovation ainsi que la commercialisation de ses biens et services aux États-Unis. Plus précisément, le projet comprend la construction de la nouvelle usine située à Mirabel, l'acquisition d'équipements, notamment ceux nécessaires à la récupération des gaz à effet de serre générés dans le cadre de nouveaux services de stérilisation, ainsi que la mise en oeuvre d'un plan de commercialisation qui lui permettra de percer le marché américain. Créée en 2012, PAMA Manufacturing emploie 23 personnes dans l'usine construite à Mirabel dans le cadre du présent projet. L'entreprise se spécialise dans la confection et l'assemblage de fournitures médicales à utilisation unique destinées notamment aux salles d'opération (biopsie, épidural, hémodialyse, cathéter, etc.). Trica inc. Contribution remboursable de 250 000 $ sur un investissement total de 500 000 $ Le projet vise l'amélioration de la productivité et l'augmentation de la capacité de production de l'entreprise par l'acquisition d'équipements de production numérique. Fondée en 1990, Trica fabrique des meubles contemporains résidentiels moyen et haut de gamme qu'elle vend à des détaillants de meubles et à des distributeurs au Canada et aux États-Unis. Située à Saint-Jérôme, elle emploie 115 personnes dans une usine de 120 000 pi². Les solutions HUWIZ inc. Contribution remboursable de 100 000 $ sur un investissement total de 511 000 $ Le projet vise le démarrage de l'entreprise Les solutions HUWIZ inc., dans l'industrie du jeu vidéo et des applications informatiques, notamment par l'acquisition et l'installation d'équipements, l'embauche de ressources spécialisées, l'acquisition de mobilier, des frais locatifs et des frais juridiques. Les solutions HUWIZ., incorporée en avril 2017, est une entreprise en démarrage qui s'inscrit dans la chaîne de valeurs de l'industrie des jeux vidéo, des jeux mobiles, des logiciels et des applications informatiques. Elle offre des services de tests, d'assurance de la qualité, de gestion de projet et de groupes de discussions aux développeurs et aux éditeurs d'applications web, d'applications mobiles, d'applications informatiques et de jeux vidéo. En résumé Nombre de projets : 4

Nombre d'emplois créés : 152

Contributions de DEC : 1 800 000 $

Investissements totaux générés par ces projets : plus de 12 000 000 $

