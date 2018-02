Augmentation du financement fédéral pour les projets d'infrastructure dans les petites collectivités







OTTAWA, le 16 févr. 2018 /CNW/ - Le gouvernement du Canada est déterminé à réaliser des investissements qui favoriseront la création d'emplois et la croissance de la classe moyenne dès maintenant, tout en permettant d'établir des bases solides pour un avenir économique durable.

L'honorable Amarjeet Sohi, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, a annoncé aujourd'hui que le gouvernement du Canada augmente la contribution fédérale maximum pour les projets d'infrastructure admissibles des collectivités de moins de 5 000 habitants dans les provinces. C'est une excellente nouvelle pour les plus de 3 000 petites collectivités de l'ensemble du Canada qui pourraient bénéficier de ce qui a été annoncé aujourd'hui. Cela signifie que ces collectivités seront admissibles à recevoir une plus grande proportion du financement fédéral pour des projets soumis dans le cadre du volet des infrastructures des collectivités rurales et Nordiques, qui a été établi précisément pour répondre aux besoins uniques en matière d'infrastructure des Canadiens vivant dans ces collectivités.

La part des coûts assumée par le gouvernement fédéral passera de 50 % à 60 % pour les projets municipaux dans les provinces, tandis que la part fédérale pourra atteindre 75 % des coûts pour les projets dans les collectivités autochtones dans les provinces. Toutes les collectivités dans les trois territoires continueront d'être admissibles à une part fédérale des coûts pouvant atteindre 75 %. Les projets admissibles relèveront du volet des infrastructures dans les collectivités rurales et nordiques du plan Investir dans le Canada, qui comprend des projets visant notamment des installations appuyant la sécurité alimentaire, les routes locales, l'énergie renouvelable et la connectivité améliorée à la large bande.

L'augmentation de la part des coûts assumée par le gouvernement fédéral aidera les Canadiens vivant dans les petites collectivités du Canada à répondre à leurs besoins uniques et diversifiés en matière d'infrastructure, ce qui permettra d'améliorer la durabilité et d'accroître les débouchés économiques.

Le financement sera offert aux termes d'ententes bilatérales qui sont en cours de négociation entre Infrastructure Canada et chaque province et territoire dans le cadre du plan Investir dans le Canada. Les ententes devraient être signées d'ici le printemps 2018, ce qui permettra l'approbation de nouveaux projets.

Citation

« En augmentant la part du fédéral dans le partage des coûts des projets des petites collectivités, nous soutiendront les priorités uniques et variées en matière d'infrastructure des collectivités de petite taille, rurales et éloignées. Dans le cadre du plan Investir dans le Canada du gouvernement du Canada, nous investirons plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans les infrastructures des collectivités de l'ensemble du Canada. L'annonce d'aujourd'hui signifie que les Canadiens vivant, travaillant et élevant leur famille dans ces collectivités bénéficieront de possibilités accrues et d'un avenir économique plus durable. »

L'honorable Amarjeet Sohi, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités

Faits en bref

Le gouvernement du Canada investira plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes et sociales, les corridors de commerce et de transport, et les infrastructures des collectivités rurales et nordiques du Canada .

Infrastructure Canada négocie actuellement de nouvelles ententes bilatérales avec les provinces et les territoires pour offrir plus de 33 milliards de dollars au cours de la prochaine décennie afin de répondre aux besoins diversifiés des collectivités du Canada .

