La Société des ponts fédéraux redirige une bretelle de sortie de camions dans le cadre du plan directeur au pont Blue Water

OTTAWA, le 15 févr. 2018 /CNW/ - Suite au communiqué de mars dernier, La Société des ponts fédéraux Limitée (SPFL) avise les voyageurs qu'à compter du 1er mars 2018, dans le cadre des travaux à venir liés au plan directeur du pont Blue Water, la bretelle de sortie de camions à destination du Canada sera réalignée sur l'esplanade.

La SPFL installera des barrières et des panneaux de signalisation afin de diriger les camions quittant l'esplanade. Ce nouveau tracé facilitera la prochaine phase de démolition des anciens bâtiments administratifs.

Parmi les étapes du Plan directeur / Route de retour d'urgence qui doivent être réalisées, l'ancien bâtiment commercial situé à proximité de l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) doit être démoli en 2018. Ce bâtiment a été remplacé par le nouveau centre d'affaires du pont Blue Water en 2009.

Ces projets ont débuté au printemps 2017 et se poursuivront au cours des prochaines années. L'étendue et l'échéancier de chaque projet seront annoncés à une date ultérieure une fois que les diverses activités d'étude de conception (y compris les travaux d'excavation, les fouilles archéologiques et les travaux associés) seront achevées.

Contexte du plan directeur du pont Blue Water

Le plan directeur du pont Blue Water énonce la stratégie de réaménagement de l'esplanade canadienne du pont Blue Water et englobe la planification à court et à long terme de l'infrastructure du pont et de l'esplanade.

Le plan directeur du pont Blue Water a été achevé en 2004 et a été mis à jour en 2009 et en 2013. Suite aux modifications de gouvernance qui ont suivi la fusion, la SPFL a examiné la portée du plan directeur ainsi que les exigences de financement à long terme pour permettre une prise de décisions mieux éclairée.

