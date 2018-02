Le premier ministre annonce la nomination de deux sénateurs







OTTAWA, le 15 févr. 2018 /CNW/ - Le premier ministre, Justin Trudeau, a annoncé aujourd'hui que la gouverneure générale a nommé les deux sénateurs indépendants suivants afin de combler des sièges vacants au Sénat :

Mme Deacon est une leader exceptionnelle qui a consacré sa vie aux domaines de l'éducation et du sport. En plus d'avoir fait carrière dans le domaine de l'éducation pendant plus de 30 ans, elle a été apprentie entraîneuse pour Équipe Canada, de même que chef d'équipe et chef de mission pour diverses grandes compétitions internationales.

M. Black est un membre distingué de la communauté agricole de l'Ontario et a défendu des causes agricoles et rurales pendant la plus grande partie de sa carrière. Il a activement servi sa communauté comme fonctionnaire ainsi que comme membre et leader de diverses organisations bénévoles locales, provinciales ou nationales.

Ces deux personnes remarquables ont été sélectionnées au moyen d'un processus fondé sur le mérite et ouvert à tous les Canadiens. Ce processus vise à assurer que les sénateurs sont indépendants, qu'ils reflètent la diversité canadienne et qu'ils sont en mesure de relever les nombreux défis et de saisir toutes les opportunités qui se présentent au pays.

Citation

« Je suis très heureux d'accueillir ces Ontariens remarquables au Sénat. Je suis convaincu que le Parlement sera plus fort grâce au savoir et aux expériences de Mme Deacon et de M. Black, et qu'ils représenteront bien leur région et leurs communautés. »

- Le très honorable Justin Trudeau, premier ministre du Canada

Faits saillants

Il y a eu 32 nominations au Sénat sur avis du premier ministre Justin Trudeau .

. Selon la Constitution canadienne, le gouverneur général nomme des gens au Sénat. Par convention, les sénateurs sont nommés sur avis du premier ministre.

Depuis 2016, le processus de sélection des sénateurs est ouvert à tous les Canadiens. Les candidatures sont examinées par le Comité consultatif indépendant sur les nominations au Sénat, qui formule des recommandations à l'intention du premier ministre. À partir de ce bassin de candidatures, le premier ministre choisit les personnes qu'il recommande ensuite au gouverneur général de nommer au Sénat.

Le Comité consultatif indépendant sur les nominations au Sénat est guidé dans ses recommandations par des critères publics, transparents, non partisans et fondés sur le mérite, afin d'identifier des gens hautement qualifiés.

Une fois nommés par le gouverneur général et convoqués au Sénat, les nouveaux sénateurs se joignent à leurs pairs pour examiner et réviser les projets de loi, étudier des questions d'envergure nationale et représenter les intérêts des régions, des provinces ou des minorités - des fonctions importantes dans une démocratie moderne.

Notes biographiques

Liens connexes

Ce document se trouve également à l'adresse suivante : http://pm.gc.ca

SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada

Communiqué envoyé le 15 février 2018 à 14:27 et diffusé par :