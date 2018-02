Le sous-ministre, Général (à la retraite) Walt Natynczyk remet des valentins à des vétérans au Centre de santé Perley-Rideau pour anciens combattants







Le programme « Des valentins pour les vétérans » permet aux Canadiens de rendre hommage aux vétérans et d'ensoleiller leur journée le jour de la Saint-Valentin

OTTAWA, le 14 févr. 2018 /CNW Telbec/ - Les vétérans canadiens ont servi avec bravoure afin de protéger et de maintenir la paix et la liberté dont nous jouissons aujourd'hui. Depuis 1996, le programme Des valentins pour les vétérans d'Anciens Combattants Canada permet à des jeunes, à des particuliers et à des organismes de partout au pays d'exprimer leur gratitude aux vétérans et d'ensoleiller leur journée le jour de la Saint?Valentin.

Aujourd'hui, le sous-ministre d'Anciens Combattants Canada, général (à la retraite) Walt Natynczyk, s'est jointe aux employés du Centre de santé Perley-Rideau pour anciens combattants pour remettre aux vétérans des cartes de Saint?Valentin faites à la main.

Le sous-ministre Natynczyk a passé du temps avec les employés et les vétérans résidents pour distribuer des cartes de Saint-Valentin et pour visiter l'établissement de soins de longue durée.

Dans le cadre du programme Des valentins pour les vétérans, Anciens Combattants Canada invite la population canadienne à fabriquer des cartes de Saint-Valentin contenant des messages de remerciement pour les vétérans vivant dans des établissements de soins de longue durée partout au Canada. Chaque année, le Anciens Combattants Canada reçoit des milliers de cartes faites à la main et les distribue dans les établissements de soins de longue durée où elles sont remises aux résidents vétérans à l'occasion de la Saint-Valentin.

Le programme Des valentins pour les vétérans rappelle aux vétérans la gratitude qu'éprouvent les Canadiens pour leur service. La touche personnelle d'une carte fabriquée à la main met un sourire sur leur visage--certains vétérans exposent leur carte pendant des semaines après la Saint-Valentin.

« Le programme Des valentins pour les vétérans est une occasion pour les Canadiens, particulièrement les jeunes, de rendre hommage aux vétérans, de se familiariser avec les sacrifices et les réalisations de ceux et de celles qui ont servi, et de remercier personnellement les vétérans de leur service et de leur bravoure. »

Sherry Romanado, secrétaire parlementaire du ministre des Anciens Combattants et ministre associé de la Défense nationale

L'idée d'envoyer des valentins aux vétérans a été lancée en 1989 par la regrettée Ann Landers , une chroniqueuse américaine. Chaque année, dans sa chronique Des valentins pour les vétérans , Mme Landers demandait à ses lecteurs de fabriquer des cartes de Saint-Valentin à l'intention des vétérans admis dans des établissements de soins de santé au Canada et aux États-Unis.

En 2017, Anciens Combattants Canada a distribué environ 17 000 cartes de Saint-Valentin à plus de 6 000 vétérans admis dans 1 453 établissements de soins de longue durée du Canada .

