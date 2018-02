Energie solaire répartie : EDF Énergies Nouvelles et Asia Clean Capital créent une filiale commune en Chine







BEIJING, 14 février 2018 /PRNewswire/ -- Asia Clean Capital (ACC) et EDF Énergies Nouvelles annoncent la création d'une coentreprise visant à construire et exploiter un portefeuille de projets d'énergie solaire répartie en toiture en Chine.

ACC est l'un des principaux développeurs en Chine d'installations photovoltaïques en toiture pour des entreprises multinationales, et EDF Énergies Nouvelles est la filiale dédiée à la production d'énergies renouvelables du Groupe EDF. La société commune s'appuiera sur la renommée locale d'ACC en tant qu'acteur clé du solaire réparti dans le pays et l'expertise internationale d'EDF Energies Nouvelles dans le solaire réparti ainsi que dans les solutions d'autoconsommation pour les industriels.



Spécialiste du photovoltaïque en toiture, Asia Clean Capital assure le développement, le financement, la construction et l'exploitation-maintenance à long terme de projets solaires. A ce jour, Asia Clean Capital a financé et construit des systèmes de production d'électricité photovoltaïque pour de nombreuses entreprises mondialement reconnues, parmi lesquelles P&G, Danone, Nestlé, Coca-Cola, Volkswagen, Unilever, Fujitsu etc.

Ce partenariat intervient à une période de forte croissance pour Asia Clean Capital. En 2017, ce dernier a connu une croissance à trois chiffres pour la troisième année consécutive et a été désigné «The New Prominent Enterprise in energy industry» par le Comité du Forum de l'innovation et du développement énergétique en Chine (China Energy Development and Innovation Forum Committee). En 2016, l'entreprise a reçu le prix du « Best Distributed Solar Developer » par TÜV NORD, leader mondial du test et contrôle technique.

Le Directeur Général d'Asia Clean Capital, Thomas Lapham a déclaré : « Nous sommes ravis de coopérer avec EDF Énergies Nouvelles au vu de son expérience et de son savoir-faire incomparable sur le marché mondial des énergies renouvelables. Nous exploiterons nos expertises respectives pour accompagner le plus grand nombre de sociétés vers la production et l'utilisation d'électricité verte ».

Installé en Chine depuis plus de 30 ans, le Groupe EDF y travaille sur plusieurs segments du marché énergétique dont l'énergie nucléaire, les énergies renouvelables et les services énergétiques.

Bruno Fyot, Directeur Général Délégué d'EDF Energies Nouvelles ajoute : « En tant que filiale du Groupe EDF, un des leaders mondiaux des énergies bas carbone, EDF Energies Nouvelles compte s'appuyer sur son expertise dans le domaine des énergies renouvelables réparties en France comme aux Etats-Unis et sur la présence historique d'EDF sur le marché de l'électricité chinois, pour développer et accroître le portefeuille de cette coentreprise créée avec ACC ».

À propos d'EDF Energies Nouvelles

EDF Energies Nouvelles est un leader international d'électricité renouvelable avec une puissance installée de plus de 10 GW bruts dans le monde. Son développement est centré principalement sur l'éolien et le solaire photovoltaïque. Majoritairement présent en Europe et en Amérique du Nord, EDF EN poursuit son développement en prenant position sur des marchés émergents prometteurs tels que : le Brésil, la Chine, l'Inde, l'Afrique du Sud et les régions du Golfe. La Société, qui se positionne fortement dans la filière de l'éolien en mer, est également présente sur d'autres filières d'énergies renouvelables: énergies marines, énergies réparties ainsi que dans le stockage d'énergie. EDF EN assure le développement et la construction de projets d'énergie renouvelable ainsi que leur exploitation-maintenance, pour compte propre et pour compte de tiers. EDF Energies Nouvelles est la filiale du groupe EDF dédiée au développement des énergies renouvelables. Pour plus d'information : www.edf-energies-nouvelles.com

A propos d'EDF

Acteur majeur de la transition énergétique, le Groupe EDF est un énergéticien intégré, présent sur l'ensemble des métiers : la production, le transport, la distribution, le négoce, la vente d'énergie et les services énergétiques. Leader des énergies bas carbone dans le monde, le Groupe a développé un mix de production diversifié basé sur l'énergie nucléaire, l'hydraulique, les énergies nouvelles renouvelables et le thermique. Le Groupe participe à la fourniture d'énergie et de services à environ 37,1 millions de clients dont 26,2 millions en France. Il a réalisé en 2016 un chiffre d'affaires consolidé de 71 milliards d'euros. EDF est une entreprise cotée à la Bourse de Paris.

A propos d'Asia Clean Capital

Asia Clean Capital (ACC) est un développeur leader de solutions énergétiques propres pour de grandes entreprises multinationales et locales en Chine. Axé sur les projets solaires en toiture, ACC assure l'investissement de ses projets à 100% et apporte la conception, la construction, l'ingénierie, l'équipement, les approbations gouvernementales, l'installation et la maintenance à long terme de ses installations solaires. L'électricité produite est ensuite fournie aux clients à un taux fixe et inférieur à celui du réseau électrique local. Ses projets sont généralement des grandes installations de production d'électricité de 1 à 20 MW. Parmi ses clients, P&G, Nestlé, Coca Cola, Swire, COFCO, Wahaha, Danone, Volkswagen, SKF, Unilever, P&G, Andritz, WISCO, VAST, Fujitsu, Tsuneishi. L'entreprise a des bureaux à Beijing, Shanghai, Tianjin et Hong Kong.

