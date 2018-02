Avis aux médias - La ministre Chagger prendra la parole lors du lancement par la Banque de Montréal d'un rapport sur les femmes entrepreneures et l'innovation







OTTAWA, le 13 févr. 2018 /CNW/ - La leader du gouvernement à la Chambre des communes et ministre de la Petite Entreprise et du Tourisme, l'honorable Bardish Chagger, prendra la parole à l'occasion d'un événement organisé par la Banque de Montréal pour marquer la publication d'un rapport sur les femmes entrepreneures et l'innovation qui s'intitule « Everywhere, Every Day Innovating: Women Entrepreneurs and Innovation ». Les auteures, Clare Beckton et Janice McDonald, prendront part à une discussion avec la ministre Chagger.

Le rapport présente les répercussions sur les entreprises et l'économie canadiennes des différences de sexe dans les approches adoptées en innovation.

La Banque de Montréal, qui organise cet événement, publiera le rapport en partenariat avec l'Université Carleton et l'agence Beacon, une firme mondiale d'experts-conseils en matière d'entrepreneuriat, de leadership et de recherche.

Date : Le mercredi 14 février 2018



Heure : De 7 h 30 à 8 h 30



Lieu : Centre national des Arts

Salle de la lanterne

1, rue Elgin

Ottawa (Ontario)

