JA Solar fournit des modules mono PERC pour un projet d'énergie solaire de 250 MW en Israël







BEIJING, 12 février 2018 /CNW/ - JA Solar Holdings Co., Ltd. (NASDAQ-NMS : JASO) (« JA Solar »), l'un des plus grands fabricants au monde de produits solaires, annonce aujourd'hui l'expédition de modules vers le projet d'énergie solaire Ashalim de 250 MW, le plus vaste projet à des fins commerciales en Israël utilisant les modules mono PERC de JA.

Ces travaux sont mis de l'avant par Électricité De France S.A. (« EDF »), la grande société d'électricité, et Clal Sun Ltd., l'une des principales sociétés israéliennes d'énergie renouvelable. Sa construction est assurée par BELECTRIC, l'un des plus vastes installateurs au monde de centrales énergétiques solaires et fournisseurs de services d'ingénierie, d'approvisionnement et de construction, et d'exploitation et d'entretien. À terme, la centrale électrique, qui réduira les niveaux de contamination et fera grandement la promotion du développement des énergies renouvelables locales, sera la plus importante du genre en Israël, et la cinquième plus grande au monde.

Située dans le désert Negev, la centrale fait partie d'un portefeuille d'actifs solaires totalisant 250 MW qui conjuguent l'énergie thermique solaire et l'énergie photovoltaïque. La centrale photovoltaïque de 35 MW a été mise en fonction en décembre 2017. JA Solar est le seul fournisseur de modules photovoltaïques, offrant des modules de haute qualité grâce à sa technologie PERC. JA Solar détient le brevet central pour la technologie PERC grâce à laquelle les modules démontrent un plus faible taux de dégradation produit par la lumière et donnent de bons résultats dans des conditions désertiques, où les différences de température sont importantes et que les rayons ultraviolets sont intenses. Avec une fiabilité et une efficacité plus élevées, les modules PERC de JA Solar modules offrent une solide garantie de production d'électricité.

M. Cao Bo, vice-président de JA Solar, commente : « Nous sommes heureux de nous associer à des géants mondiaux comme EDF, Clal Sun et BELECTRIC pour développer le marché solaire en Israël. JA Solar dispose de la plus grande part de marché dans ce pays. Nous croyons que cette collaboration témoigne de la valeur que nous proposons et de notre feuille de route en matière d'innovations techniques, qui se traduisent dans nos modules solaires haute performance. Nous sommes sincèrement impatients de travailler avec ces poids lourds de l'industrie afin de collaborer à de nouvelles occasions d'affaires dans le monde et à servir nos partenaires et nos clients internationaux en offrant les produits et services solaires de la plus grande qualité qui soit. »

