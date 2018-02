Le partenariat, un « + » pour leur réussite !







MONTRÉAL, le 12 févr. 2018 /CNW Telbec/ - Réseau réussite Montréal (RRM) salue l'annonce de l'investissement de 4 millions de dollars supplémentaires du gouvernement du Québec en soutien aux initiatives des instances régionales de concertation (IRC) sur la persévérance scolaire et la réussite éducative du Québec. Cette annonce, faite par le ministre de l'Éducation, du Loisir et du Sport et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, M. Sébastien Proulx, a eu lieu à l'occasion du lancement des Journées de la persévérance scolaire.

« Nous tenons à remercier le gouvernement pour cette démonstration de confiance dans la capacité des IRC à mobiliser la société vers l'engagement des organisations de tous les milieux, autour de l'école, dans la persévérance scolaire des jeunes. C'est en partenaire engagé que Réseau réussite Montréal poursuivra le travail de mobilisation de la communauté et d'identification de priorités territoriales spécifiques et collectives, gages d'initiatives porteuses qui répondront aux besoins spécifiques de Montréal », affirme Mme Andrée Mayer-Périard, directrice générale de Réseau réussite Montréal.

À propos de Réseau réussite Montréal

Réseau réussite Montréal (RRM) est l'instance régionale de concertation sur la persévérance scolaire de Montréal. Fort de l'appui de ses 33 membres régionaux, parmi lesquels on retrouve les cinq commissions scolaires montréalaises, RRM mobilise et catalyse les forces vives montréalaises dans une démarche concertée. Ensemble, les membres s'engagent à élaborer des projets en partenariat, dans le but d'augmenter la portée et l'effet des actions favorisant la persévérance, la réussite et le raccrochage scolaires. En plus de sa stratégie de soutien et d'accompagnement à l'action locale, RRM pilote régionalement de grands dossiers ayant trait à la persévérance scolaire, comme l'égalité filles-garçons et la persévérance scolaire, la mesure ministérielle en lecture et les Journées de la persévérance scolaire.

