Avis aux médias - Processus de consignation de la vérité - Annonce des dates d'audiences communautaires à Montréal

VANCOUVER, le 9 févr.2018 /CNW/ - La Commissaire en Chef Marion Buller et les Commissaires Audette, Robinson et Eyolfson annoncent les dates des audiences communautaires à Montréal dans le cadre du processus de consignation de la vérité. L'Enquête Nationale tiendra les audiences à Montréal du 12 au 16 mars à l'hôtel Bonaventure Montréal. Visitez le site Web de l'Enquête Nationale au www.mmiwg-ffada.ca pour de plus amples renseignements.

L'Enquête Nationale a tenu neuf audiences communautaires d'un océan à l'autre. Plus de 697 familles et survivantes ont partagé leurs histoires concernant la perte d'un être cher et la violence vécue contre les femmes et les filles autochtones incluant les membres de la communauté LGBTAB. Près de six cents personnes de plus sont inscrites auprès de l'Enquête Nationale pour partager leurs vérités dans le cadre du processus de consignation de la vérité.

Le mandat des Commissaires est d'enquêter et de faire rapport sur les causes systémiques de toutes formes de violence à l'égard des femmes et des filles autochtones et les membres de la communauté LGBTAB au Canada. Le mandat est également d'enquêter sur les politiques et les pratiques institutionnelles mises en place en réponse à la violence à l'égard des femmes et des filles autochtones au Canada y compris le recensement et l'examen des pratiques éprouvées de réduction de la violence et de renforcement de la sécurité.

