Avis - Pilule anticonceptionnelle Alysena 28 : rappel d'un lot en raison de comprimés ébréchés qui peuvent réduire l'efficacité de la prévention des grossesses

OTTAWA, le 9 févr. 2018 /CNW/ -

Problème

Santé Canada avise les Canadiennes qu'Apotex Inc. procède au rappel volontaire d'un lot de pilules anticonceptionnelles Alysena 28 (lot LF10133A) après avoir reçu des plaintes concernant des comprimés roses ébréchés dans des emballages scellés.

Alysena 28 est un médicament d'ordonnance utilisé pour prévenir les grossesses. L'emballage contient 21 comprimés « actifs » roses et sept comprimés « inactifs » blancs. Les comprimés actifs ébréchés peuvent contenir moins d'ingrédients médicamenteux actifs et donc réduire l'efficacité d'Alysena pour la prévention des grossesses.

Personnes touchées

Les femmes qui prennent actuellement le produit visé.

Les professionnels de la santé qui distribuent ce produit.

Produit visé

Alysena 28 (DIN 02387875), lot LF10133A, date d'expiration 10/2019

Ce que doivent faire les consommatrices

Vérifiez vos comprimés avant et après les avoir sortis de l'emballage?coque. Ne prenez pas de comprimé qui semble anormal (par exemple, s'il est ébréché, a des côtés inégaux ou est brisé). Examinez les deux côtés de chaque comprimé attentivement avant de le prendre. Le problème pourrait ne pas être immédiatement évident en regardant les comprimés dans l'emballage?coque puisqu'il n'est pas possible d'y voir l'envers des comprimés.

Si vous avez un emballage contenant un comprimé qui semble anormal, retournez?le à votre pharmacie pour obtenir un remplacement.

N'arrêtez pas de prendre vos comprimés anticonceptionnels, sinon vous risquez de tomber enceinte. Adressez?vous à un professionnel de la santé si vous avez des questions ou des préoccupations à propos de votre produit anticonceptionnel, y compris à propos des doses manquées et des autres options.

Signalez les effets indésirables des produits de santé à Santé Canada en composant sans frais le 1?866?234?2345 ou en les signalant en ligne, par courrier ou par télécopieur.

en composant sans frais le 1?866?234?2345 ou en les signalant en ligne, par courrier ou par télécopieur. Transmettez vos plaintes relatives aux produits de santé à Santé Canada en composant sans frais le 1?800?267?9675, ou en remplissant le formulaire de plainte en ligne.

Renseignements supplémentaires pour les pharmaciens :

Vérifiez chaque emballage-coque d'Alysena 28 avant de les distribuer pour vous assurer que les comprimés ont l'aspect qu'ils devraient avoir.

Signalez tout comprimé anormal à la compagnie (Apotex Inc.) et à Santé Canada.

Ce que fait Santé Canada

Santé Canada surveillera le rappel effectué par l'entreprise. Il collabore avec Apotex Inc. pour déterminer la portée et la cause du problème. Si des problèmes avec d'autres produits ou lots sont découverts, Santé Canada prendra les mesures qui s'imposent et en informera les Canadiens au besoin.

