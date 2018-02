Le BST envoie un enquêteur sur les lieux d'un accident à un passage à niveau ferroviaire survenu à Kitchener (Ontario)







RICHMOND HILL, ON, le 8 févr. 2018 /CNW/ - Le Bureau de la sécurité des transports du Canada (BST) envoie un enquêteur sur les lieux d'un accident à un passage à niveau ferroviaire impliquant un train de passagers Via Rail survenu à Kitchener (Ontario). Le BST recueillera des informations et évaluera l'événement.

Le BST est un organisme indépendant qui mène des enquêtes sur des événements maritimes, de pipeline, ferroviaires et aéronautiques. Son seul but est de promouvoir la sécurité des transports. Le Bureau n'est pas habilité à attribuer ni à déterminer les responsabilités civiles ou pénales.

