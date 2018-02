Investir dans les possibilités qu'offrent les technologies propres géothermiques - Explorer la viabilité de la récupération de la chaleur géothermique produite par des puits de pétrole et de gaz







HINTON, AB, le 6 févr. 2018 /CNW/ - Soutenir les technologies qui contribuent aux objectifs environnementaux, qui créent des emplois et qui stimulent la croissance du secteur des technologies propres est une priorité du gouvernement du Canada.

L'honorable Navdeep Bains, ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique et ministre responsable de Diversification de l'économie de l'Ouest Canada (DEO), a annoncé aujourd'hui une aide financière de 400 000 dollars au profit d'une initiative d'ingénierie et de conception visant à déterminer la viabilité d'un système d'énergie géothermique de district dans la municipalité de Hinton. Le gouvernement de l'Alberta et Alberta Innovates fournissent une contribution conjointe de 800 000 dollars, portant l'investissement total dans le projet de la municipalité de Hinton de 1,2 million de dollars. Le système proposé tirera une chaleur géothermique renouvelable de puits de pétrole et de gaz de faible production pour chauffer des bâtiments municipaux.

Le Programme d'innovation du gouvernement du Canada vise à stimuler la croissance propre, à créer de bons emplois et à offrir une meilleure qualité de vie à la classe moyenne. Les investissements annoncés aujourd'hui illustrent bien comment le gouvernement entend concrétiser cette vision.

Cette initiative pourrait être le premier projet de l' Alberta et du Canada qui utilise un ou plusieurs puits de pétrole et de gaz pour chauffer des bâtiments.

et du qui utilise un ou plusieurs puits de pétrole et de gaz pour chauffer des bâtiments. La participation de six entreprises et la création de 21 emplois permettront de tester des puits de pétrole et de gaz potentiels.

La chaleur géothermique produite dans le cadre de ce projet pourrait remplacer de 60 000 à 150 000 gigajoules de gaz naturel utilisé chaque année.

« Quand il est question de technologies propres, le Canada peut véritablement devenir un leader mondial, en créant de bons emplois pour les Canadiens tout en contribuant à l'atteinte de nos objectifs en matière de changement climatique. J'applaudis l'initiative de la municipalité de Hinton qui vise à explorer l'utilisation de nouvelles technologies propres innovatrices pour capter l'énergie géothermique et la rediriger pour chauffer des bâtiments. »

- L'honorable Navdeep Bains, ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique et ministre responsable de Diversification de l'économie de l'Ouest Canada

« Dans le cadre de notre plan de leadership en changement climatique, le Climate Leadership Plan, nous aidons la municipalité de Hinton à réaliser ce qui pourrait bien être le projet d'énergie géothermique le plus transformateur de l'histoire du Canada. Cette technologie, qui tire parti de la chaleur renouvelable produite par des puits de pétrole et de gaz existants, offre un énorme potentiel et pourrait paver la voie à d'autres projets géothermiques en Alberta, créer de futures possibilités de diversification de notre économie et améliorer la qualité de vie de tous les Albertains. »

- Shannon Phillips, ministre de l'Environnement et des Parcs de l'Alberta et ministre responsable du Bureau du changement climatique

« Alberta Innovates crée des programmes stratégiques et investit dans ceux-ci en vue d'atteindre les objectifs de l'Alberta en matière d'énergie, d'environnement et de prospérité économique. Ce projet accélérera le développement géothermique dans la province en plus de répondre à notre intérêt à l'égard de la mise au point et de l'adaptation de technologies d'énergie propre qui optimiseront la valeur des ressources naturelles et renouvelables de la province. »

- John Zhou, Ph. D., vice-président, Énergie propre, Alberta Innovates

« Hinton possède un long historique en matière d'exploration pétrolière et gazière et vise continuellement à en découvrir le potentiel caché. Ce partenariat intergouvernemental nous donne l'occasion d'explorer l'avenir, ensemble, non seulement pour notre collectivité, mais pour l'ensemble de l'Alberta et même peut-être pour notre pays. Les résidents de Hinton veulent construire leur avenir, et non attendre simplement qu'il se produise. »

- Marcel Michaels, maire de la municipalité de Hinton, Alberta

