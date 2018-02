Les producteurs de légumineuses ciblent l'industrie des services d'alimentation pour accroître leurs débouchés







REGINA, le 5 févr. 2018 /CNW/ - Les exportations canadiennes de légumineuses se sont chiffrées à près de 3,4 milliards de dollars en 2017, et il essentiel d'appuyer la croissance de cette industrie afin d'atteindre l'objectif du gouvernement du Canada qui consiste à faire passer les exportations de produits agroalimentaires à 75 milliards de dollars d'ici 2025.

À l'occasion d'une réunion avec les Saskatchewan Pulse Growers, le ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, Lawrence MacAulay, a annoncé l'octroi d'une contribution de plus de 575 000 $ à Pulse Canada pour des projets de recherche et de développement sur le marché des services d'alimentation qui profiteront aux agriculteurs et aux transformateurs.

Dans le cadre du Programme Agri-marketing de Cultivons l'avenir 2, Pulse Canada recevra 178 500 $ afin d'étudier de nouveaux marchés pour les légumineuses et les ingrédients à base de légumineuses en Chine, en Asie orientale, aux États-Unis et au Canada. Une contribution supplémentaire de 221 680 $ octroyée dans le cadre du même programme servira à financer un projet axé sur la promotion des légumineuses dans l'industrie canadienne des services d'alimentation.

Une contribution de 175 721 $ a également été octroyée à Pulse Canada dans le cadre du programme Agri-innovation de Cultivons l'avenir 2 pour innover sur le marché chinois. Le projet aidera l'industrie à accroître l'utilisation des légumineuses dans un large éventail d'aliments chinois et à étudier les bienfaits pour la santé des grignotines à base de légumineuses.

Citations

« Le commerce est vital pour notre secteur agricole, et les légumineuses canadiennes font partie intégrante de la stratégie d'exportation du Canada. Grâce à des organisations comme Pulse Canada, le Canada est un chef de file mondial de l'exportation de légumineuses. Les contributions du gouvernement comme celles-ci favorisent la prospérité de notre secteur, ce qui aide à renforcer notre économie et à créer de bons emplois pour la classe moyenne canadienne. »

- L'honorable Lawrence MacAulay, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire

« La collaboration entre le gouvernement du Canada et Pulse Canada aidera l'industrie des légumineuses à relever les défis auxquels elle fait face et à tirer parti des possibilités qu'offrent les légumineuses aux agriculteurs et aux consommateurs partout dans le monde. »

- Lee Moats, président, conseil d'administration de Pulse Canada

Les faits en bref

La production canadienne de légumineuses en 2017 s'est chiffrée à 7,1 millions de tonnes. La moyenne quinquennale est de 6,5 millions de tonnes par année.

La valeur des exportations canadiennes de légumineuses devrait atteindre 3,4 milliards de dollars en 2017.

La Saskatchewan , qui est le plus gros producteur de pois, de lentilles et de pois chiches, produit également des haricots. L' Alberta produit des haricots sous irrigation ainsi que des pois, des lentilles et des pois chiches. Le Manitoba produit des haricots blancs et colorés, ainsi que des pois et des lentilles.

, qui est le plus gros producteur de pois, de lentilles et de pois chiches, produit également des haricots. L' produit des haricots sous irrigation ainsi que des pois, des lentilles et des pois chiches. Le produit des haricots blancs et colorés, ainsi que des pois et des lentilles. En juillet 2017, les ministres fédéral, provinciaux et territoriaux de l'Agriculture sont parvenus à une entente de principe sur les principaux éléments du Partenariat canadien pour l'agriculture, un investissement quinquennal de 3 milliards de dollars qui jettera des bases solides pour l'avenir des agriculteurs et des transformateurs d'aliments du Canada et qui continuera à aider ces derniers à croître, à innover et à prospérer. Le lancement du Partenariat doit avoir lieu le 1er avril 2018.

Liens connexes

