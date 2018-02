Le gouvernement du Canada appuie un projet visant à améliorer l'accès à l'eau potable des Six Nations of the Grand River







SIX NATIONS OF THE GRAND RIVER, ON, le 5 févr. 2018 /CNW/ - Tous les Canadiens devraient avoir accès à une source d'eau potable salubre, propre et fiable.

Aujourd'hui, la ministre des Services aux Autochtones, l'honorable Jane Philpott, et la chef Ava Hill, des Six Nations of the Grand River, ont annoncé un projet visant à prolonger la conduite d'eau principale de la collectivité, ce qui permettra de raccorder deux écoles gérées par le gouvernement fédéral, situées dans la réserve, au réseau d'approvisionnement en eau.

Le processus d'appel d'offres est déjà en cours. On s'attend à ce que les travaux de construction commencent en mars et se terminent à la fin de 2018. Grâce à ce projet, l'école I. L. Thomas, qui traite actuellement l'eau de son propre puits, sera raccordée au réseau, tout comme l'école O. M. Smith, qui est approvisionnée par camion-citerne. Le projet offre également la possibilité de raccorder plus de 400 résidences au réseau d'approvisionnement en eau, lesquelles sont actuellement desservies par un puits.

Citations

« Tous les Canadiens devraient disposer d'un accès à une eau potable propre et salubre, ce que beaucoup tiennent pour acquis. Notre gouvernement est fier de travailler avec les Six Nations of the Grand River et d'appuyer leurs efforts en vue d'agrandir leur réseau d'approvisionnement en eau. Je félicite la chef Hill et ses conseillers pour les efforts qu'ils ont déployés en vue d'améliorer le réseau d'approvisionnement en eau et de concrétiser une vision d'avenir pour leur collectivité. »

L'honorable Jane Philpott

Ministre des Services aux Autochtones

« La vision du conseil élu des Six Nations est d'élargir un jour le d'approvisionnement en eau de façon à desservir l'ensemble de la collectivité. Nous y travaillons de façon stratégique et sans relâche depuis plus d'une décennie. De nombreux membres de notre collectivité dépendent encore des puits, et nos opérateurs de l'usine de traitement de l'eau déploient tous les efforts possibles jour après jour afin de répondre aux besoins en eau de la collectivité. Heureusement, nous avons pu construire la nouvelle usine de traitement de l'eau et moderniser une infrastructure essentielle au cours des quatre dernières années, ce qui nous a permis de commencer les travaux de prolongement de la conduite principale. Ces travaux de prolongement représentent la première phase de notre objectif ultime. »

Chef Ava Hill

Six Nations of the Grand River

Les faits en bref

La Première Nation des Six Nations of the Grand River se trouve à environ 25 kilomètres au sud-ouest de Hamilton . La réserve, qui compte un peu moins de 13 000 habitants, est la plus peuplée au Canada.

. La réserve, qui compte un peu moins de 13 000 habitants, est la plus peuplée au Canada. Une nouvelle usine de traitement de l'eau a été inaugurée en 2014. Le gouvernement du Canada a versé plus de 26 millions de dollars pour sa conception et sa construction, tandis que les Six Nations of the Grand River y ont affecté environ 15,4 millions de dollars.

Liens connexes

Restez branchés

Participez à la conversation sur les Autochtones au Canada :

Twitter : @GCAutochtones

Facebook : GC Autochtones

Instagram : @gcautochtones

Vous pouvez vous abonner pour recevoir nos communiqués et nos discours par fils RSS. Pour obtenir plus d'information ou pour vous abonner, allez à www.aandc.gc.ca/inscriptions.

SOURCE Affaires autochtones et du Nord Canada

Communiqué envoyé le 5 février 2018 à 13:02 et diffusé par :