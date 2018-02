Concours international de subventions visant à cerner l'état des connaissances sur l'avenir des relations commerciales entre le Canada et le Royaume-Uni







OTTAWA, le 5 févr. 2018 /CNW/ - Le Conseil de recherches en sciences humaines (CRSH) du Canada et l'Economic and Social Research Council (ESRC) du Royaume-Uni lancent un concours international de subventions visant à cerner l'état des connaissances sur les relations commerciales entre le Canada et le Royaume-Uni.

Ce concours stimulera la collaboration internationale en matière de recherche et, par la synthèse des connaissances existantes, permettra de cerner les points forts et les lacunes de la recherche ayant trait aux relations commerciales entre le Canada et le Royaume-Uni. Les constatations qui en résulteront sur divers aspects du commerce entre le Canada et le Royaume-Uni (dont l'inclusion, l'emploi et l'environnement, les obstacles au commerce ainsi que les transformations technologiques et numériques) permettront une meilleure compréhension de l'avenir des relations commerciales et appuieront la prise de décisions et l'élaboration de politiques fondées sur des données probantes.

Ce concours international est axé exclusivement sur des projets de recherche menés en collaboration. Au moins deux chercheurs, dont l'un est rattaché à un établissement d'enseignement postsecondaire du Canada et l'autre, à une université ou à un organisme de recherche indépendant reconnu du Royaume-Uni, doivent participer au projet proposé.

Jusqu'à 20 projets seront financés, et la subvention attribuée à chacun d'eux pourrait atteindre 30 000 CAD. Les propositions soumises dans le cadre de ce concours de subventions de synthèse des connaissances peuvent porter sur tous les domaines, approches et disciplines admissibles au financement du CRSH et à celui de l'ESRC.

Le CRSH et l'ESRC organiseront deux ateliers auxquels seront conviés les chercheurs subventionnés et des parties prenantes clés du monde des affaires, du milieu communautaire et du gouvernement. Le premier atelier aura lieu en juillet 2018, à Ottawa au Canada. Le deuxième, qui aura lieu en décembre 2018, à Londres au Royaume-Uni, coïncidera avec la publication des rapports émanant des projets de synthèse des connaissances. Ces ateliers auront pour objectifs la mise en commun des résultats des projets de synthèse des connaissances et la production de données probantes aux fins de la prise de décisions et de l'élaboration de politiques.

La date limite fixée pour la présentation des demandes de subvention est le 28 mars 2018. En savoir plus sur le concours et sur le processus de sélection

«?La collaboration du Conseil de recherches en sciences humaines du Canada et de l'Economic and Social Research Councildu Royaume-Uni en matière de recherche va tout à fait dans le sens de l'objectif de notre gouvernement qui a trait à l'intensification des relations entre le Canada et le Royaume-Uni, notamment en sciences et en innovation. Ce concours contribuera à favoriser l'excellence de la recherche mondiale, tout en mettant à contribution le talent de spécialistes de différents aspects des relations commerciales, dont l'inclusion, l'emploi et l'environnement, ainsi que les obstacles au commerce.?» - La ministre des Sciences et ministre des Sports et des Personnes handicapées, l'honorable Kirsty Duncan

«?Le Conseil de recherches en sciences humaines est ravi de s'associer à l'ESRC pour ce concours de synthèse des connaissances important et opportun. La collaboration internationale est de plus en plus courante au sein du milieu de la recherche dynamique dans lequel oeuvre le CRSH, et cela se traduit par un meilleur accès à des idées nouvelles, au talent ainsi qu'à des possibilités exceptionnelles pour les chercheurs et les étudiants. Une société mondialisée est par essence complexe, d'où le rôle crucial que les sciences humaines doivent jouer pour assurer un avenir meilleur au Canada et au monde entier.?» - Le président du Conseil de recherches en sciences humaines du Canada, Ted Hewitt

«?Je suis heureuse que l'Economic and Social Research Councils'associe au CRSH pour cet important concours de synthèse des connaissances. Le commerce joue un rôle fondamental dans la prospérité du Royaume-Uni, et ce concours fournit l'occasion de réunir des données probantes issues de recherches rigoureuses sur lesquelles pourront s'appuyer les décisions futures en matière de commerce. Ce concours nous renseignera sur les recherches en sciences sociales rigoureuses dont nous disposons et sur celles qui doivent être menées en ce qui concerne les relations commerciales entre le Royaume-Uni et le Canada.?» - La directrice générale de l'ESRC et présidente du conseil désignée de l'ESRC au sein de UK Research and Innovation, la professeure Jennifer Rubin

Le CRSH est l'organisme fédéral qui appuie la recherche et la formation de niveau postsecondaire dans le domaine des sciences humaines et qui en fait la promotion.

L'ESRC est le plus important bailleur de fonds de recherche du Royaume?Uni sur les questions sociales et économiques contemporaines. Il soutient la formation et le perfectionnement des futurs chercheurs en sciences sociales du Royaume?Uni et finance également des études importantes sur l'infrastructure nécessaire à la recherche. Les travaux financés par l'ESRC éclairent les responsables des politiques et les praticiens et contribuent à rendre les entreprises, les groupes de bénévoles et d'autres organismes plus efficaces.

Cette occasion de financement internationale appuie les objectifs de l'initiative Imaginer l'avenir du Canada du CRSH et est en phase avec le défi de demain associé à la question suivante : de quelles connaissances le Canada aura-t-il besoin pour réussir dans un monde interconnecté en rapide évolution?

du CRSH et est en phase avec le défi de demain associé à la question suivante : de quelles connaissances le aura-t-il besoin pour réussir dans un monde interconnecté en rapide évolution? Cette occasion de financement appuie les objectifs du portefeuille de programmes internationaux de l'ESRC, lequel vise à explorer de nouvelles activités menées en collaboration avec le CRSH dans le cadre de la stratégie internationale de l'ESRC.

