Déclaration du premier ministre à l'occasion de la Semaine du développement international







OTTAWA, le 4 févr. 2018 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante pour souligner la Semaine du développement international, qui se déroule du 4 au 10 février 2018 :

« Aujourd'hui, nous marquons le début de la Semaine du développement international, une occasion de célébrer les travailleurs, les bénévoles et les partenaires canadiens du développement international qui travaillent fort tous les jours pour améliorer la vie de millions de personnes à travers le monde. C'est également une occasion pour tous les Canadiens, notamment les jeunes, d'en apprendre davantage sur ces efforts et à s'impliquer.

« Le thème de cette année, Partenaires pour un monde meilleur, nous rappelle que chacun d'entre nous a le pouvoir de contribuer à bâtir un monde plus juste, équitable, inclusif et prospère.

« Le Canada s'engage depuis longtemps à aider les plus pauvres et les plus vulnérables du monde en développement, en particulier les femmes et les filles. Partout sur la planète, de génération en génération, les travailleurs et bénévoles canadiens du domaine du développement international ont aidé à bâtir des hôpitaux, à lutter contre la malnutrition, à fournir de l'énergie renouvelable et à promouvoir les droits de la personne.

« Partout dans le monde, les femmes et les filles continuent de porter le plus grand fardeau de la pauvreté et la maladie. L'inégalité d'accès à l'éducation et aux soins de santé, la violence sexuelle, la discrimination et bien d'autres injustices les empêchent d'avancer. C'est pourquoi nous avons lancé, l'année dernière, la nouvelle Politique d'aide internationale féministe du Canada. Cette nouvelle approche qui place l'autonomisation des femmes et des filles au coeur de notre aide internationale, vise à aider les personnes les plus pauvres et les plus vulnérables et nous aidera à atteindre les objectifs établis dans le Programme de développement durable à l'horizon 2030 des Nations Unies.

« Au nom du gouvernement du Canada, j'invite tous les Canadiens à célébrer les nombreuses personnes qui travaillent tous les jours pour créer un monde plus pacifique, juste et durable. »

