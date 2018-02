L'efficacité énergétique vient à la communauté autochtone de Jean Marie River







HAY RIVER, NT, le 3 févr. 2018 /CNW/ - Si elle est difficile à voir, l'efficacité énergétique a pourtant des bienfaits tangibles dans nos maisons, nos quartiers, notre environnement, notre économie et nos portefeuilles. Un avenir énergétique propre passe par des investissements fédéraux dans l'innovation qui stimuleront l'économie, réduiront les impacts environnementaux de nos activités et créeront de nouveaux emplois dans le secteur des technologies propres pour les Canadiens.

Aujourd'hui, le député des Territoires du Nord-Ouest, Michael McLeod, au nom du ministre des Ressources naturelles du Canada, l'honorable Jim Carr, a annoncé un investissement de 204 400 $ sur deux ans pour améliorer l'efficacité énergétique des habitations de deux communautés autochtones dans le cadre de la transition vers une économie sobre en carbone.

L'Arctic Energy Alliance travaillera avec la communauté autochtone de Jean Marie River cette année, et avec une seconde communauté qui reste à déterminer l'an prochain, en vue de faire la démonstration de solutions reproductibles qui pourraient inciter davantage les communautés autochtones à améliorer l'efficacité énergétique de leurs bâtiments, surtout dans les maisons occupées par des ménages à faible revenu, d'une manière qui respecte la culture de ces communautés.

Le projet vaut au total 420 500 $, en comptant les contributions en espèces et en nature de la communauté et de l'Arctic Energy Alliance.

Comme les maisons et autres bâtiments produisent environ 17 % des émissions de gaz à effet de serre au pays, le gouvernement du Canada travaille avec les provinces, les territoires et l'industrie pour produire des codes de l'énergie, échanger des données, faire de la recherche-développement et élaborer des stratégies de transformation du marché pour le secteur du bâtiment.

À la faveur du dialogue national sur l'énergie Génération Énergie, les Canadiens ont fait savoir clairement qu'une transition vers les bâtiments écoénergétiques était indispensable pour assurer au Canada un avenir sobre en carbone. Grâce aux efforts combinés du gouvernement fédéral, des provinces et des territoires, nous continuons à soutenir des projets d'infrastructures vertes qui créeront des emplois, aideront le Canada à se bâtir un avenir vert et feront progresser la stratégie canadienne de l'énergie.

« L'efficacité énergétique est le moyen le plus rapide, le plus propre et le plus économique de soutenir la transition vers une économie sobre en carbone et de répondre à nos futurs besoins en énergie. Nous sommes fiers de travailler avec la communauté pour aider les ménages à faible revenu à profiter des avantages de l'efficacité énergétique. »

Michael McLeod

Député des Territoires du Nord-Ouest

« Nous sommes heureux d'être associés à la Première Nation de Jean Marie River pour mener ce projet à bien. C'est merveilleux de voir une communauté si déterminée à aider les résidents à réduire leurs factures d'énergie et à vivre plus au chaud dans des maisons plus confortables, tout en réduisant les émissions de gaz à effet de serre. »

Craig Thomas

Directeur général par intérim, Arctic Energy Alliance

