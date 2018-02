Le ministre LeBlanc annonce la mise sur pied d'un comité d'experts indépendant sur les sciences de l'aquaculture







OTTAWA, le 2 févr. 2018 /CNW/ - Le gouvernement du Canada s'engage à réglementer un secteur de l'aquaculture responsable et durable. Des données scientifiques solides et crédibles aident le gouvernement à prendre des décisions fondées sur des preuves, qui appuient la protection de notre environnement en garantissant que les industries durables continuent à offrir de bons emplois à la classe moyenne canadienne.

Aujourd'hui, l'honorable Dominic LeBlanc, ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne, a annoncé, que l'honorable Kirsty Duncan, ministre des Sciences et ministre des Sports et des Personnes handicapées, avait confié à la conseillère scientifique en chef du Canada, Mona Nemer, PhD., la direction d'un comité d'experts indépendant chargé de formuler des recommandations sur l'utilisation appropriée et la prise en compte de données scientifiques probantes en vue de protéger le milieu marin, en prenant des décisions en matière d'aquaculture. Le MPO est fier de son excellence scientifique et emploie des scientifiques de renommée mondiale qui sont engagés à produire des avis de la plus haute qualité afin d'appuyer le processus décisionnel du Ministère.

Le comité fournira également des avis sur la communication de cette science et des décisions connexes aux Canadiens. Cette mission est conforme au mandat de la conseillère scientifique en chef, qui est de s'assurer que la population peut accéder a? l'ensemble des travaux scientifiques du gouvernement, que les scientifiques peuvent parler librement de leurs travaux et que le gouvernement tient compte de leurs analyses dans les de?cisions qu'il prend.

La conseillère scientifique Nemer présentera le rapport du comité d'experts aux ministres. Ce rapport sera rendu public.

« Notre gouvernement sait que les Canadiens sont réellement préoccupés par certains aspects de l'aquaculture. Nous attendons avec impatience les recommandations du comité dirigé par la conseillère scientifique en chef sur les manières de mieux appliquer la science au processus décisionnel et de la présenter au public afin d'appuyer une aquaculture durable. Nous pourrons ainsi continuer à réglementer rigoureusement et scientifiquement l'industrie de l'aquaculture. »

L'honorable Dominic LeBlanc, C. P., c. r., député

Ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne

