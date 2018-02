Faits saillants du premier week-end du 40e Bal de Neige







Venez vivre une expérience hivernale qui vous fera dire et redire « J'aime MON Bal de Neige! »

OTTAWA, le 2 févr. 2018 /CNW/ - Le 40e Bal de Neige débute aujourd'hui dans la région de la capitale du Canada, au plus grand plaisir des milliers de festivaliers qui en profitent chaque année. Jusqu'au 19 février, les trois sites officiels du Bal de Neige seront le théâtre d'une impressionnante gamme d'activités, de spectacles et d'expositions prometteuses.

Voici un aperçu des activités qui se dérouleront au cours du premier week-end du Bal de Neige, du 2 au 4 février. Veuillez consulter notre calendrier d'activités, ainsi que notre compte Facebook ou Twitter pour les avis de changement ou d'annulation d'activité.

Célébrations du coup d'envoi

Le vendredi 2 février

Pour démarrer en beauté cette grande célébration de l'hiver canadien, un défilé festif de percussions quittera la place Marion-Dewar dès 19 h et se rendra au parc de la Confédération. André-Philippe Gagnon, celui que l'on surnomme le caméléon vocal, donnera un spectacle d'imitations des plus divertissants sur la scène Circle K, à 19 h 30. Les célébrations se poursuivront vers 21 h avec DJ 4Korners. Habitué à faire danser les foules partout dans le monde, le DJ saura faire bouger les festivaliers et réchauffer l'atmosphère! Les prestations du Coup d'envoi seront aussi accompagnées d'un spectacle de laser qui offrira une vue sublime aux spectateurs.

Reflets de glace, au parc de la Confédération : « Joies d'hiver! Joies d'hier! »

Au cours de ce premier week-end, les visiteurs pourront :

Assister à la série de concerts Sous-Zéro mettant en vedette André- Philippe Gagnon et DJ 4Korners (vendredi), ainsi qu'à un combat silencieux de DJ avec DJ Lady Pista et DJ KHAØS (samedi).

et DJ 4Korners (vendredi), ainsi qu'à un combat silencieux de DJ avec DJ Lady Pista et DJ KHAØS (samedi). Assister au populaire Défi d'un bloc, durant lequel des sculpteurs professionnels ont deux heures pour créer une sculpture sur le thème « Joies d'hiver! Joies d'hier! ».

Voir à l'oeuvre les sculpteurs de la 31 e Compétition internationale de sculpture sur glace « Reflets de glace », au cours de laquelle 11 pays seront représentés.

Compétition internationale de sculpture sur glace « Reflets de glace », au cours de laquelle 11 pays seront représentés. Admirer d'imposantes sculptures de glace : une structure de 90 blocs portant sur les Jeux de PyeongChang 2018 présentée par l'ambassade de Corée du Sud au Canada ; une structure de 45 blocs rappelant les emblématiques courses de chevaux sur le canal Rideau; une structure de 46 blocs de l'Union européenne pour célébrer le 40 e Bal de Neige ; une structure de glace « Papillons en vol » présentée par le Musée canadien de la nature; et une structure de 40 blocs soulignant les 40 ans du Bal de Neige .

; une structure de 45 blocs rappelant les emblématiques courses de chevaux sur le canal Rideau; une structure de 46 blocs de l'Union européenne pour célébrer le 40 ; une structure de glace « Papillons en vol » présentée par le Musée canadien de la nature; et une structure de 40 blocs soulignant les 40 ans du . Faire un retour dans le passé grâce à l'exposition de photos souvenirs des 39 dernières années du Bal de Neige .

. Vivre une expérience avec Face , une oeuvre monumentale interactive, un véritable spectacle de lumières, où les projections jouent avec les portraits.

, une oeuvre monumentale interactive, un véritable spectacle de lumières, où les projections jouent avec les portraits. Découvrir la culture inuite avec Nunavut Sivuniksavut.

Assister à des spectacles de jour sur la Scène Brrr! mettant en vedette Tim Burr ! Cirque de bûcheron et Benoît Davidson , sculpteur de contes.

! Cirque de bûcheron et Benoît , sculpteur de contes. Se dégourdir grâce à l'Atelier de danse Carole Brouard , une école réputée en Outaouais sur la Scène Circle K.

, une école réputée en Outaouais sur la Scène Circle K. Déguster des biscuits, des beignes miniatures, du café et du chocolat chaud au Café de glace Circle K.

Tester leurs connaissances grâce au Quiz d'Historica Canada présenté par des animateurs ambulants un peu partout sur le site.

Les familles pourront aussi s'amuser à seulement quelques mètres du parc de la Confédération, à la place Marion-Dewar, près de l'hôtel de ville d'Ottawa. Voici, entre autres, ce qu'elles pourront y faire :

Déguster de bonnes crêpes à l'occasion du 14 e déjeuner de crêpes annuel gratuit Enbridge.

déjeuner de crêpes annuel gratuit Enbridge. Admirer le talent de patineurs artistiques allemands ou encore recevoir une leçon de danse sur glace pour enfant (en anglais, inscriptions nécessaires) grâce à l'ambassade d'Allemagne au Canada .

. Patiner aux rythmes de la musique de DJ, une présentation de OLG.

Valser sur la patinoire, en soirée, à l'occasion de l'activité « Alles Walzer ! » présentée par l'ambassade d'Allemagne au Canada .

! » présentée par l'ambassade d'Allemagne au . Contempler l'exposition de photos de Parcs Canada intitulée « Épique. Arctique. Sirmilik », qui montre le Grand Nord canadien sous ses plus belles facettes.

Assister au premier défi des mascottes du Bal de Neige en collaboration avec le Conseil des écoles catholiques du Centre-Est.

en collaboration avec le Conseil des écoles catholiques du Centre-Est. Sortir le petit singe en eux et grimper sur une tour d'escalade d'Altitude Gym!

Participer à des activités où elles pourront manipuler l'équipement d'une ferme laitière d'antan, gracieuseté du Musée de l'agriculture et de l'alimentation du Canada .

. Essayer l'équipement porté par les pilotes et s'asseoir dans un siège éjectable, grâce au Musée de l'aviation et de l'espace du Canada .

Le Domaine des flocons, à l'extrémité nord du parc Jacques-Cartier : « Plaisirs d'hiver! »

Étant donné la présence des Mosaïvernales au parc Jacques-Cartier, le Domaine des flocons a été relocalisé à l'extrémité nord du parc, près de la Maison du vélo, au 350, rue Laurier.

Tout comme par les années passées, l'entrée au Domaine des flocons sera GRATUITE!

Dans l'immense terrain de jeu hivernal qu'est le Domaine des flocons, les petits et les grands auront beaucoup d'options pour s'amuser :

Dévaler les super glissades du Bal de Neige (Chinook Tim Hortons, Iceberg et Glacier).

(Chinook Tim Hortons, Iceberg et Glacier). Admirer les sublimes créations des sculpteurs sur neige.

Assister à un spectacle extrême d'acrobaties aériennes et de trampo-mur conçu pour le 40 e Bal de Neige .

. Interagir avec « Humanoïde » - une projection d'art numérique monumentale.

Rencontrer la famille Glamotte, les adorables mascottes poilues du Bal de Neige .

. Assister à des spectacles familiaux : Déchêts-d'oeuvres avec CréaSon, mettant en vedette des instruments de percussion faits d'objets recyclés (bilingue) et The Silly People, de loufoques personnages qui répandent le rire (anglais)!

Tendre l'oreille aux voix des jeunes animateurs de Radio Jeunesse qui diffusera des émissions en direct du Domaine des flocons.

Découvrir les cultures autochtones et s'amuser dans le Village autochtone.

Découvrir des richesses insoupçonnées avec Parcs Canada.

S'initier au ski alpin et à la planche à neige (activité pour les enfants de 5 à 8 ans).

Se promener en traîneau à chiens ($).

Rencontrer des Autochtones inspirants avec Motivate Canada.

Faire la rencontre des personnages hauts en couleur qui se promènent sur le site : Crazy Carpet et Espace Forain.

rencontre des personnages hauts en couleur qui se promènent sur le site : Crazy Carpet et Espace Forain. Rencontrer les Rangers canadiens.

Visiter la Zone Bouts de chou, où les petits peuvent lâcher leur fou!

Jouer à des jeux en versions géantes.

Découvrir l'art de la sculpture sur bois avec Josh Dagg .

. Se faire photographier dans un bobsleigh.

Découvrir la trottinette des neiges, un sport scandinave.

Des animateurs ambulants seront également au parc Jacques-Cartier pour mettre les connaissances des visiteurs à l'épreuve avec le Quiz d'Historica Canada.

La patinoire du canal Rideau : 48e saison de patinage!

La patinoire du canal Rideau est un incontournable du Bal de Neige. Voici ce que les festivaliers pourront y faire lors du premier week-end :

Assister au spectaculaire triathlon annuel du Bal de Neige , qui en est cette année à sa 35 e présentation.

, qui en est cette année à sa 35 présentation. Apprendre à patiner grâce aux leçons de patinage gratuites Nokia.

Profiter d'une bonne boisson chaude ou se reposer à la Station du Bus-O-Neige OLG.

Se divertir à la Scène OLG.

S'amuser dans la Zone interactive Pepsi, en participant à une course à obstacles et à d'autres activités.

Si les patineurs ont besoin d'un petit répit ou d'un point de rencontre, l'Aire de repos Nokia, à la rue Concord, et la Station du Bus-O-Neige OLG, à l'avenue Fifth, seront prêtes à les accueillir.

Les partenaires du Bal de Neige : pour une programmation encore plus variée!

Cette année, près de 50 partenaires ont mis la main à la pâte pour faire du Bal de Neige une expérience encore plus riche et divertissante. Voici quelques activités ayant lieu à divers endroits à Ottawa et Gatineau, du 2 au 4 février :

Mosaïvernales Gatineau 2018 - Magie hivernale au parc Jacques-Cartier sud ($).

Une nuit scintillante sur le Sentier d'hiver Sir John A. Macdonald (entre le Musée canadien de la guerre et la plage Westboro).

(entre le Musée canadien de la guerre et la plage Westboro). La journée de la Patrouille canadienne de ski qui tentera de battre le record mondial Guinness du plus grand nombre d'anges dans la neige (Musée canadien de l'histoire).

L'exposition de sculptures sur neige Blizzard ByWard Neig'Art dans le marché By.

Les sculptures et oeuvres de neige à Frissons garantis du centre-ville Rideau.

Une arcade sur glace dans la rue Sparks.

Fête Frissons au Centre des arts Shenkman.

Vaincre le froid au Diefenbunker, Musée canadien de la Guerre froide ($).

Le Festibière d'hiver 2018 au Musée canadien de l'histoire ($).

Célébration de l'histoire hivernale d' Ottawa et bricolage au Bal de Neige du musée Bytown.

et bricolage au du musée Bytown. La projection extérieure gratuite Unikkaagtuarniq : Contes du Nord au parc Lansdowne .

. Des devinettes à la pelle au Musée de la Banque du Canada .

Patrimoine canadien est fier de présenter le Bal de Neige grâce au soutien des commanditaires officiels et des partenaires de sites officiels que voici : la Société des loteries et des jeux de l'Ontario (OLG), Circle K, Enbridge, Tim Hortons, Nokia, Pizza Pizza, Pepsi, Goodlife Fitness, Redpath, la Ville de Gatineau, la Ville d'Ottawa, la Commission de la capitale nationale, l'Hôtel Fairmont Château Laurier, l'Hôtel Westin Ottawa, l'Hôtel Lord Elgin, Aboriginal Experiences, Altitude Gym, l'ambassade de l'Allemagne, l'ambassade de la République de Corée, l'Association des stations de ski de l'Ontario, l'Association des stations de ski du Québec, les Cadets de la Marine royale canadienne, les Cadets royaux de l'Armée canadienne, le Conseil canadien du ski, le Conseil des écoles catholiques du Centre-Est, la Délégation de l'Union européenne au Canada, Drop in Sport, la Galerie d'art d'Ottawa, Historica Canada, Ice Dragon Boat Foundation, Kiwanis Club of Ottawa, Motivate Canada, le Musée canadien de la nature, le Musée de l'agriculture et de l'alimentation du Canada, le Musée de l'aviation et de l'espace du Canada, Parcs Canada, les Rangers canadiens, Zone3sports, la Société de transport de l'Outaouais, OC Transpo et de nombreux autres dont les membres du secteur du tourisme de la région.

