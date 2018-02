Déclaration - Les ministres O'Regan et Sajjan soulignent le Mois de l'histoire des Noirs







OTTAWA, le 1er févr. 2018 /CNW/ - L'honorable Seamus O'Regan, ministre des Anciens Combattants et ministre associé de la Défense nationale, et l'honorable Harjit S. Sajjan, ministre de la Défense nationale, ont publié aujourd'hui la déclaration suivante en l'honneur du Mois de l'histoire des Noirs :

« Le Mois de l'histoire des Noirs donne l'occasion de réfléchir aux contributions apportées par les Canadiens et les Canadiennes d'origine africaine et antillaise dans chaque aspect de la vie canadienne.

Tout au long de notre histoire, les Canadiens noirs ont fait preuve de dévouement et de courage envers le service militaire, faisant souvent face à de l'adversité et à de la discrimination. Les pionniers, tels que les membres du 2e bataillon de construction lors de la Première Guerre mondiale (la première grande unité composée de Noirs de l'histoire canadienne), ont tracé la voie. Ils ont construit des tranchées, des routes et des chemins de fer, permettant aux troupes alliées de prendre du terrain stratégique en Europe.

Cette année, le thème du Mois de l'histoire des Noirs est « Femmes noires canadiennes : des histoires de force, de courage et de vision ». Nous sommes fiers des femmes courageuses qui ont porté l'uniforme, telle que la majore Marguerite Downes. À son décès en 2009, la majore Downes était l'officière noire la plus haute gradée de la Réserve de l'Armée canadienne en Ontario. Elle a également été la première femme noire à être nommée aide de camp, poste qu'elle a occupé auprès de cinq lieutenants-gouverneurs de l'Ontario. Sa contribution continue d'inspirer tous les Canadiens.

Aujourd'hui, les femmes et les hommes noirs occupent toutes les professions et tous les échelons, et se tiennent aux côtés de leurs collègues lors des opérations et des missions canadiennes.

« Ensemble, célébrons l'héritage des Canadiens noirs et rendons hommage au rôle prépondérant qu'ils ont joué au sein des Forces armées canadiennes. La diversité est la plus grande force du Canada, et nous devons toujours continuer d'ériger un pays qui prône l'équité et l'égalité des chances pour tous. Nous remercions les Canadiens noirs qui ont servi notre pays et qui continuent de servir dans les FAC aujourd'hui, et qui ont contribué à rendre notre pays fier, ouvert et accueillant. »

