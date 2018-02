Aider les Autochtones du Yukon à acquérir des compétences professionnelles essentielles et de l'expérience de travail







DAKWÄKÄDA (HAINES JUNCTION), YT, le 31 janv. 2018 /CNW/ - Pour qu'une économie soit vigoureuse, elle doit pouvoir compter sur une classe moyenne forte où tous les membres ont une chance réelle et équitable de réussir. En dépit du fait qu'ils représentent le segment de la population canadienne qui croît le plus rapidement, les Autochtones continuent d'être sous-représentés au sein de la main-d'oeuvre canadienne.

Jusqu'à 250 participants prendront part au nouveau projet, qui sera administré par les Premières Nations de Champagne et d'Aishihik (PNCA). Le programme Dän Ts'än?nän (une bénédiction pour certaines compétences) vise à mener davantage de citoyens des PNCA vers l'autosuffisance. Dans cette optique, les participants recevront du soutien au travers d'un programme d'apprentissage et de formation personnalisé et d'une expérience de travail à court terme dans les collectivités. La Yukon Literacy Coalition et le Yukon College se sont également joints aux PNCA pour réaliser ce projet afin d'offrir des programmes de formation individuels, des programmes de certifications dans les métiers et des programmes de formation agréés.

Le gouvernement du Canada offrira un financement de près de 7,5 millions de dollars pour ce projet dans le cadre du Fonds pour les compétences et les partenariats, tel qu'annoncé aujourd'hui par l'honorable Larry Bagnell, député du Yukon, au nom de la ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'oeuvre et du Travail, l'honorable Patty Hajdu.

Citations

« Le fait d'éliminer les obstacles à l'emploi auxquels sont confrontés les Autochtones permettra de s'assurer que tous ont une chance réelle et égale de réussir. En aidant les Autochtones à acquérir les compétences et la formation dont ils ont besoin pour trouver de bons emplois, nous favorisons la croissance de l'économie, renforçons la classe moyenne et aidons ceux qui travaillent fort pour en faire partie. »

- L'honorable Patty Hajdu, ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'oeuvre et du Travail

« En offrant aux Autochtones davantage de possibilités et de la formation, le gouvernement du Canada montre à quel point il a à coeur d'aider tout le monde à acquérir les compétences et l'expérience nécessaires pour bâtir des collectivités robustes. Ce projet encourage de nouvelles approches en matière de formation sur le marché du travail, avec des situations d'apprentissage pratiques et intégrées, et un soutien pour les besoins émotionnels, mentaux et physiques des participants. Il est axé sur les participants qui ont besoin d'aide et aidera à amener davantage de citoyens des Premières Nations du Canada à devenir autosuffisants. »

- Larry Bagnell, député du Yukon

« Ce projet est une initiative stratégique majeure pour les PNCA, car il touche à chacune de nos priorités principales, soit l'autosuffisance, la création de liens et l'amélioration du gouvernement. Nous sommes enthousiastes à l'idée que le Fonds pour les compétences et les partenariats ait investi dans la vision des PNCA pour ce projet, qui aura un impact positif sur les résultats en matière d'emploi pour des centaines de membres des PNCA dän (personnes). »

- Dän Nätthe ada Kaaxnox (chef Steve Smith), Premières Nations de Champagne et d'Aishihik

Faits en bref

Les peuples autochtones du Canada représentent le segment de la population canadienne qui est le plus jeune et celui dont la croissance démographique est la plus rapide. Au cours de la prochaine décennie, 400?000 jeunes Autochtones se prépareront à faire leur entrée sur le marché du travail.





représentent le segment de la population canadienne qui est le plus jeune et celui dont la croissance démographique est la plus rapide. Au cours de la prochaine décennie, 400?000 jeunes Autochtones se prépareront à faire leur entrée sur le marché du travail. Le Fonds pour les compétences et les partenariats reçoit 50 millions de dollars de financement par année et, jusqu'à maintenant, a pu obtenir environ 250 millions de dollars (en espèces et en nature) par l'intermédiaire de partenariats depuis sa création.





Entre avril 2010 et mars 2017, plus de 32?000 Autochtones ont profité du Fonds pour les compétences et les partenariats. Ce dernier a permis, entre autres, d'aider plus de 12?000 personnes à trouver des emplois dans les secteurs des ressources naturelles, des métiers et de la santé, en plus d'aider 1?500 personnes à retourner à l'école.





mars 2017, plus de 32?000 Autochtones ont profité du Fonds pour les compétences et les partenariats. Ce dernier a permis, entre autres, d'aider plus de 12?000 personnes à trouver des emplois dans les secteurs des ressources naturelles, des métiers et de la santé, en plus d'aider 1?500 personnes à retourner à l'école. Les Shadha?la, A?she?yi ye? kwa?da?n (Premières Nations de Champagne et d'Aishihik) sont une Première Nation autonome située dans le Territoire du Yukon et le nord-ouest de la Colombie-Britannique. Notre patrie est une terre de kwata (forêts), de dhal (montagnes), de taga (rivières), de man (lacs) et de tan sh? (glaciers), avec des paysages spectaculaires, des ressources diverses et des richesses culturelles. Elle compte plus de 1 200 Dän (personnes) et est l'une des plus grandes des 14 Premières nations du Yukon .





(Premières Nations de Champagne et d'Aishihik) sont une Première Nation autonome située dans le Territoire du et le nord-ouest de la Colombie-Britannique. Notre patrie est une terre de (forêts), de (montagnes), de (rivières), de (lacs) et de (glaciers), avec des paysages spectaculaires, des ressources diverses et des richesses culturelles. Elle compte plus de 1 200 (personnes) et est l'une des plus grandes des 14 Premières nations du . Le programme Dän Ts'än?nän s'harmonise parfaitement avec la priorité des PNCA qui est de maintenir et d'ancrer Dän K'é (notre empreinte) dans tout ce que nous faisons. Dän K'é est un concept global qui reflète nos valeurs traditionnelles et inclut la langue, les systèmes sociaux, l'éducation, le développement économique et plus encore.

Liens connexes

Financement : Fonds pour les compétences et les partenariats

Premières Nations de Champagne et d'Aishihik

Suivez-nous sur Twitter

SOURCE Emploi et Développement social Canada

Communiqué envoyé le 31 janvier 2018 à 17:36 et diffusé par :